El Cardiff City reclama 110 millones al Nantes por la muerte de Emiliano Sala

El Cardiff City llevará a los tribunales franceses al Nantes por la polémica del pago del fichaje del argentino Emiliano Sala. El argentino falleció en un accidente de avión en enero de 2019. L' Équipe dice que el club galés reclama la cifra de 110 millones de euros por los daños sufridos por la muerte del atacante argentino.

Por su parte, RMC Sports afirma que el Nantes no está preocupado y que se trata de una estrategia simplemente para no pagar los dos plazos que restan por abonar. Este no es el primer intento de los galeses por conseguir la indemnización. Y es que, en el año 2022 el TAD ya falló a favor del equipo francés obligando a pagar la tercera parte del traspaso. De manera más concreta, fueron 5 millones de euros de los 16 con los que se anunció el traspaso de Emiliano Sala. Según el equipo galés, que ahora milita en el Championship, que es la segunda división inglesa, no deberían pagar nada al Nantes ya que en el momento de la muerte de Sala, mientras viajaba de Nantes a Cardiff, aún no era oficialmente jugador de los 'Bluebirds'.

El Cardiff afirma que tampoco deben pagar el precio acordado por la transferencia del jugador argentino, cifrada en 17 millones de euros "porque no llegó a disputar un solo partido con el club". Para el conjunto francés, esta nueva vía abierta por el Cardiff no es más que "un nuevo frente legal absurdo", por lo que se mantienen confiados sobre el juicio, según información de L'Èquipe.

La familia de Emiliano Sala inició hace unos años acciones legales contra el Cardiff City y el Nante. Desde que el futbolista perdiera la vida en el Canal de la Mancha cuando la avioneta en la que viajaban él y el piloto David Ibbotson se estrelló no quedó nada resuelto. Una primera investigación decretó que la avioneta se estrelló contra el mar después de sufrir un problema técnico al volar a mayor velocidad de la que podía. Además, el piloto podría haberse intoxicado con dióxido de carbono durante la caída.