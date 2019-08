Carles Puyol, ensangrentado: “¿Algún día aprenderé?”

Si algo ha caracterizado siempre al ex futbolista del FC Barcelona Carles Puyol es su capacidad de sacrificio. Siempre tuvo acostumbrado al público a lanzarse a por los balones imposibles, a luchar las pelotas divididas como el que más y a contagiar ese ADN ganador al resto de sus compañeros de vestuario. Tras su retirada, Puyol lleva una vida aparentemente tranquila, o eso muestran sus redes sociales... Cuando no comprueba si tiene más fuerza que una pared de cristal de pádel.

El ex capitán blaugrana ha subido una fotografía a su Instagram (la cual acumula cientos de miles de “likes”) de él mismo con sangre en el codo izquierdo, la pierna izquierda y en la camiseta que sostiene. La siguiente imagen es una cristalera de una pista de pádel completamente rota y resquebrajada, con esquirlas y piezas grandes amontonadas en el suelo. En la descripción de la imagen se puede leer: “¿Algún día aprenderé a dosificar?”

Se puede entender, aunque no quede claro explícitamente, que la intensidad del central ha sido clave para romper la pared de la pista. Parece que, a pesar del golpe, el ex blaugrana no ha sufrido daños graves; únicamente hay que lamentar los cortes de los cristales y el golpe ocasionado.