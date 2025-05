La carrera contra el cáncer de Elena Congost: "Toca apartarse..."

La última jornada de los Juegos Paralímpicos de París dejó un final cruel para la delegación española. Fue en el maratón T12, y lo que había sido una gran alegría se tornó en enorme frustración tras el veredicto de los jueces de la prueba. La española Elena Congost entró tercera en la carrera junto con su guía Mia Coral, con lo que se colgaba la medalla de bronce con un tiempo de 2h59'40". Además, con el añadido de que el guía sufrió una caída poco antes de la línea de meta, y la propia atleta le ayudó a seguir la carrera.

Pero estaba por llegar un duro mensaje de los jueces. La pareja estaba descalificada. Según los jueces, en el episodio de la caída soltaron durante dos metros la cuerda que les llevaba juntos, lo que implicaba la eliminación.

La atleta reclamó a varias instancias sin éxito si bien su solidario gesto no pasó desapercibido y el Comité Paralímpico Español le ha concedido la misma beca que si hubiera subido al podio.

La carrera más dura

Ahora la atleta, ha anunciado que toca hacer un parón para enfrentarse a la carrera más dura de su vida.

Congost ha anunciado un frenazo en su carrera para someterse a un tratamiento frente a un cáncer. Elena, que tiene 37 años y es madre de 4 hijos, hizo el anuncio durante una entrevista en el programa "Esport Club" de la cadena autonómica catalana Esport 3. "Estoy viviendo otro tipo de carrera porque estoy en un momento complicado de salud. A veces hablamos de enfermedades, del cáncer, y suena a tabú, pero es bastante habitual. Toca apartarse un poco, cuidarse, mirar hacia adelante y seguir”.

"Ahora toca apartarse un poco, toca cuidarse, mirar hacia dentro y continuar", afirmó.

"Por mucho que cuidemos la alimentación, la nutrición y el descanso al máximo, no somos personas a las que no nos puedan pasar estas cosas. Pero sí podemos decidir cómo afrontar estas situaciones y yo lo haré con fuerza, empuje y el apoyo de todos los que me rodean”, sentencia la campeona paralímpica de maratón en Río 2016 y plata en 1.500 metros en Londres 2012.

Pero luchará con un firme propósito: recuperarse del cáncer e intentar estar con casi 41 años en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles con Roger Sans como nuevo guía.