Cazan a la estrella del Manchester City de Guardiola saliendo de un bar de fiesta, con un vaso en la mano

Jack Grealish, el talentoso mediocampista del Manchester City, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica después de haber sido fotografiado saliendo aparentemente ebrio de un pub en Newcastle. Este incidente es solo el último de una serie de episodios que han puesto en tela de juicio el comportamiento del jugador fuera del campo. El domingo 2 de marzo de 2025, tras la victoria del Manchester City sobre el Plymouth Argyle en la FA Cup, Grealish decidió aprovechar salir con amigos. Su recorrido incluyó visitas al North Biddick Social Club cerca de Sunderland, donde las bebidas se anuncian a tan solo £3 la pinta; el pub Lord Nelson en Gorton, Manchester, donde posó para fotos con aficionados; y finalmente el Dubliner Pub en Newcastle, de donde fue visto saliendo a las 10:52 pm. Las imágenes muestran a Grealish siendo escoltado por un amigo hacia un coche con chófer, sosteniendo lo que parecía ser un vaso.

Problemas para Pep Guardiola

Este incidente no podría haber llegado en peor momento para Pep Guardiola, quien ya ha tenido que lidiar con problemas similares en el pasado. El entrenador español ha sido claro en su postura sobre el comportamiento de los jugadores fuera del campo: "En Navidad presto mucha atención al comportamiento dentro y fuera del campo. Y cuando fuera del campo no es apropiado, no van a jugar", declaró Guardiola en diciembre de 2021 después de dejar fuera del equipo a Grealish y Phil Foden por un incidente similar. No es la primera vez que el mediocampista se ve envuelto en una controversia de este tipo. En 2021, él y Foden fueron fotografiados en una discoteca después de un partido, lo que resultó en que ambos fueran excluidos del equipo para el siguiente encuentro. Además, Grealish tiene un historial de problemas con el alcohol, habiendo sido multado y suspendido de conducir en 2020 por chocar su coche contra casas estacionadas mientras estaba bajo la influencia del alcohol.

Su futuro en el club

El momento de este incidente es particularmente inoportuno para Grealish, quien ya estaba luchando por mantener su lugar en el equipo titular. Guardiola recientemente había respaldado al futbolista para que se recuperara, pero este último escándalo podría poner en peligro su futuro en el club. El jugador, quien llegó al Manchester City por una suma récord de £100 millones en 2021, ha tenido dificultades para justificar su precio esta temporada. Con la emergencia de jugadores jóvenes como Savinho, la presión sobre Grealish para demostrar su valía ha aumentado considerablemente. Para Guardiola, este episodio representa un nuevo dolor de cabeza en su intento de mantener la disciplina y el enfoque del equipo. El entrenador catalán ya había advertido a sus jugadores sobre su comportamiento fuera del campo, especialmente durante períodos festivos. Ahora, se enfrenta a la difícil tarea de manejar esta situación sin desestabilizar al equipo en un momento crucial de la temporada, buscando un equilibrio entre disciplinar a Grealish y mantener la armonía en el vestuario.