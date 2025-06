Charles Oliveira responde a la advertencia de Topuria: "Muchos hablaron antes y ya sabes lo que pasó al final"

Continua el intercambio de palabras entre Ilia Topuria y Charles Oliveira. A falta de diez días para el combate, el brasileño y el hispano-georgiano siguen hablando sobre lo que ocurrirá en la jaula. El próximo 28 de junio uno de los dos hará historia dentro de la UFC.

Ambos peleadores tienen metas muy diferentes. Ilia buscará coronarse como doble campeón de la compañía, uniéndose a un club muy selecto, mientras que el brasileño tratará de recuperar el cinturón que un día tuvo.

Los dos perseguirán un sueño del que están convencidos. Ilia Topuria le dedicó unas palabras hace varios días, y ahora Charles ha decidido contestarle.

Topuria advierte a Oliveira

Hace una semana, Ilia Topuria llegaba a Estados Unidos para ultimar los detalles finales antes del combate. El excampeón del peso pluma ha estado ejercitándose en el UFC Perfomance Institute, lugar de entrenamiento que pone la compañía a disposición de los peleadores, al tiempo que ha tenido tiempo para conceder entrevistas.

En este caso, ESPN logró charlar con 'El Matador', el cual aprovechó para mandar un mensaje a su oponente: "Charles es un peleador legendario, uno de los pocos que aún siguen en la UFC. Pero su estilo encaja perfectamente con el mío para ponerlo a dormir en el primer asalto porque no se mueve", aseguraba.

Además, Ilia optó por compartir a través de sus redes sociales un vídeo recopilatorio de varios de sus entrenamientos dejando un mensaje al brasileño: "No olvides traer la almohada", aseguraba el hispano-georgiano. Una frase que ya repitió en su momento contra Max Holloway y que cumplió.

La respuesta de Charles Oliveira

Tras estos mensajes, Oliveira no ha tardado en responder. El excampeón no se ha achantado ante las advertencias del hispano-georgiano, y ha tirado de historial:

"Da igual lo que todos ellos digan, todo eso no me importa. Solo Dios sabe lo que va a suceder. El próximo 28 de junio vamos a enfrentarnos y ya veremos. Yo sé que soy un problema tanto para Ilia como para cualquiera con quien vaya a pelear. Tengo mucho poder en mis manos, en mi jiu-jitsu, y lo que digan Topuria y los demás no cambia nada para mí. Esta telenovela ya la hemos visto en varias ocasiones, muchos hablaron en el pasado y todos conocemos los hechos. Fui yo el que levanté el brazo al final, y por eso no me importa", confirmaba Charles en una nueva entrevista.

El reemplazo para el combate estelar del UFC 317

A modo de prevención, la UFC siempre tiene un plan B. Y es que ante cualquier imprevisto, como por ejemplo que un peleador se caiga de una pelea por cualquier circunstancia, la compañía siempre tiene preparado a un peleador de reserva, que actuaría como sustituto en estos casos.

Para el combate entre Ilia y Charles, la promotora ya ha establecido quién será el peleador de reserva, que se mantendrá en forma y tendrá que cumplir con el peso igualmente por si uno de los dos se retirara del combate.

En este caso, al ser una pelea de tal magnitud, el peleador de reserva debía de estar a la altura de la cartelera estelar. Por ello, la UFC ha decidido que Arman Tsarukyan sea el luchador de reemplazo para el evento estelar del UFC 317.