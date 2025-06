El aviso de Topuria a Charles Oliveira antes del UFC 317: "Su estilo me encaja para ponerlo a dormir en el primer asalto"

Más de un mes ha pasado desde que se hizo oficial que Ilia Topuria se enfrentaría a Charles Oliveira por el cinturón del peso ligero en Las Vegas. Desde entonces, el hispano-georgiano y el brasileño han hablado acerca del combate y su resultado.

Ambos se han mostrado optimistas al tiempo que se han dedicado palabras. Oliveira confía en su pegada y así lo ha hecho saber en alguna entrevista, advirtiendo a 'El Matador' sobre su striking. Ilia, por su parte, ha hecho algo parecido. Cree que su golpeo tumbará al brasileño y se convertirá en nuevo campeón del mundo.

A falta de dos semanas, Ilia ya se encuentra en Las Vegas preparando los últimos detalles antes del combate. Mientras se adapta al horario estadounidense, el hispano-georgiano ha sacado tiempo para dar una entrevista a ESPN. En ella, el excampeón del peso pluma ha querido dejar claro cuáles son sus opciones de cara al combate.

"Su estilo encaja perfectamente con el mío"

Tras su llegada a Estados Unidos, Ilia Topuria ha concedido una entrevista a ESPN, donde ha repasado varios aspectos de su actualidad en la UFC. Uno de los temas que se trataron fue, como no puede ser de otra forma, su combate con Charles Oliveira.

Con su subida al peso ligero, el hispano georgiano se mostró muy confiado en sus posibilidades, asegurando que el brasileño tiene muy pocas opciones en la pelea. "Charles es un peleador legendario, uno de los pocos que aún siguen en la UFC. Pero su estilo encaja perfectamente con el mío, para ponerlo a dormir en el primer asalto porque no se mueve", confirmaba 'El Matador'.

Asimismo, Ilia comentó el por qué de su marcha del peso pluma. "Ya no me apetecía sufrir, no me apetecía pasar por ahí, ya lo había hecho a lo largo de toda mi carrera y ya conseguí mi sueño que era convertirme en campeón del mundo. Había que cerrar ese capítulo porque no quería sufrir. Era como vivir en el desierto y yo quería vivir en la playa", confirmaba Ilia.

Topuria cree que desconectará a Oliveira

Estas declaraciones se suman a las que se pudieron recoger en el vídeo promocional de la UFC para el evento estelar del UFC 317. Tras hacerse oficial, el interés ha crecido. Y es que en él se recogen algunos de los mejores momentos de los dos peleadores a lo largo de su carrera. Sumisiones, 'nocauts' y algunos de los mejores golpes de cada peleador, además de escuchar la voz del hispano-georgiano lanzando un mensaje.

"Me siento muy poderoso en el peso ligero. Voy a tocar el mentón... y explotará", declaraba el excampeón.

Oliveira responde a Topuria

El cruce de declaraciones entre Charles Oliveira e Ilia Topuria será la tónica principal en las dos semanas que restan para que tenga lugar el UFC 317. Será el segundo combate en esta división para 'El Matador' dentro de la UFC, algo que 'Do Bronx' ve como un hándicap.

Según ha afirmado el brasileño, la pegada de un peso pluma no se compara con la de un peso ligero. "Habla mucho de la potencia de su mano, pero también está la mía. Es un tipo duro, como dije. Viene de una división inferior, pero hay que respetar a los pesos ligeros. Golpeo más fuerte que Ilia, seguro", confirma el excampeón del peso ligero.