Chillidos, gemidos, golpes...: los extraños sonidos de la mansión de Play Boy que preocupan en el US Open

El US Open regresa a Los Ángeles después de 75 años y lo hace rodeado de una curiosa polémica. El lugar elegido ha sido el Campo Norte de Los Ángeles Country Club que está justo al final de la calle de la mundialmente famosa Mansión Playboy.

Desde la organización se ha advertido a los deportistas de que no se alarmen al escuchar algunos sonidos extraños durante la competición. Según desvela el diario Australian Golf Digest, los golfistas tendrán que acostumbrarse a oír “chirridos y golpes” en algunas partes del recorrido. Esto se debe a que la sede, que ha sido centro de un torneo amateur de partidos de la Walker Cup 2017, se encuentra a metros de la ex Mansión Playboy. El patio trasero de este edificio linda con el campo y puede convertirse en un inconveniente para el US Open.

La mítica mansión de las "conejitas"

En 2016, la propiedad que perteneció al fallecido Hugh Hefner, fundador de la famosa revista Playboy, fue adquirida a cambio de unos 100 millones de euros por un vecino de la zona, Daren Metropoulos, quien se mudó a la peculiar vivienda tras la muerte del empresario, en septiembre de 2017.

El nuevo propietario ha realizado algunas modificaciones en el edificio, principalmente al unirlo a su hogar para ampliar el terreno. Ahora, utiliza la ex Mansión Playboy como centro de actividades corporativas y además ha montado un zoológico propio en el que hay especies de monos, cacatúas o pavos reales entre otros animales. Y según denuncian los golfistas no son precisamente silenciosos. “Se pueden escuchar chillidos, rugidos y gemidos”, explica el portal australiano, advirtiendo que esto podría generar problemas para los jugadores que buscan alzarse con el triunfo. Es así que en esta edición los deportistas deberán estar más concentrados que nunca para no ver afectado su rendimiento por el público ni por los animales que habitan en la mítica mansión de Hugh Hefner.

A pesar de ello, la mayoría de las estrellas que participarán del torneo se han mostrado encantadas de jugar en Los Ángeles y el español Jon Rahm ha destacado "la alta calidad del campo".

El misterio siempre ha rodeado esta mansión de Los Ángeles que fue adquirida en 1971 por Hefner tras una primera en Chicago con el tiempo se convirtió en sede de una universidad. La docuserie "Secrets of Playboy" sacó a la luz los atroces secretos que se escondían tras sus muros: orgías interminables, zoofilia, perversión, drogas y abusos.

Ahora, vuelve a ser protagonista por sus bestiales inquilinos.