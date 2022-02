Nace la Clásica Jaén Paraíso Interior: tramos de tierra, dureza y Alejandro Valverde

España ya tiene su clásica con tramos de tierra, desnivel y todo lo necesario para convertirse en una de las pruebas imprescindibles del calendario ciclista. La Clásica Jaén Paraíso Interior nace impulsada por el seleccionador, Pascual Momparler y la Diputación de Jaén, con la ayuda de Unidad Editorial.

“Es la primera carrera profesional masculina en España que combina tierra y asfalto. Será un superlunes ciclista en Jaén. No hay otra carrera en el mundo ese día”, explicó Lourdes García Campos, la presentadora del acto, celebrado en la sede del Consejo Superior de Deportes, en el que descubrieron todas las claves de la carrera.

“Hacía falta una carrera de estas en España. La busqué con muchísimas ganas y es en el mejor sitio donde lo podíamos tener, entre Baeza y Úbeda“, explica Momparler. “He copiado el final de las carreras italianas, se pasa dos o tres veces por meta para que el espectador se quede con todo, para que no les pase como cuando iba a las carreras con mi padre, nos mirábamos emocionados y me decía ‘qué lástima que sólo los hayamos visto una vez”, añade.

Serán 196 kilómetros de recorrido, con 3.100 metros de desnivel acumulado. Los tramos de tierra serán cinco, por los que se pasará varias veces hasta completar casi 40 kilómetros por los caminos. “Casi todos los tramos de tierra son en subida. Vamos a tener unos caminos increíbles, que se van a barrer y a limpiar el mismo día. El último tramo son seis kilómetros en subida y acaba a 700 metros de meta”, dice.

El recorrido tiene dos partes. “La primera parte son tres tramos de tierra medios y llanos, con un poco de subida antes del kilómetro 100, subimos a La Iruela, que es la subida donde ganó Esteban Chaves en la Vuelta a España y llegan 30 o 40 kilómetros para avituallamiento, carrera tranquila después de todo el estrés de la salida. Después nos metemos en los ochos del final de Úbeda que es un recorrido duro, exigente, en el que hay que rodar por delante sí o sí porque si no vas a perder la carrera”, analiza el seleccionador.

“Pascual es el culpable de esto”, asegura el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes. “Jaén es un paraíso también para las dos ruedas. No dudamos cuando Pascual nos hizo la propuesta. Nace con vocación de continuidad, queremos llegar a ese nivel de las carreras europeas de este estilo”, añade.

Alejandro Valverde ya ha confirmado su participación, igual que su compañero en Movistar Iván García Cortina, Tim Wellens, Miguel Ángel López y Lutsenko. “A Valverde no le viene ninguna carrera mal para ganar, pasan los años y sigue siendo igual”, dice Momparler. “Es para un ciclista muy particular, no para un clasicómano puro, de mucha fuerza porque las últimas subidas le van a hacer daño, pero por ejemplo Alex Aranburu sería un perfecto ganador o el mismo Iván García Cortina, que es un corredor que ha demostrado que la montaña la termina de pasar muy bien. El abanico es grande”, añade, Y cita a Supermán López como otro de los posibles candidatos.

La Clásica Jaén Paraíso Interior será televisada por Teledeporte. Eurosport y en Italia por la RAI.