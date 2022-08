Estados Unidos retira la medalla de plata a una ciclista trans: ¡Es lo justo!

Las consecuencias que la participación de atletas trans tiene para el deporte femenino sigue siendo objeto de debate en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y ahora, una nuevo caso ha vuelto a desatar la polémica justo cuando el deporte parece haber dado marcha atrás en la inclusión de atletas trans en las categorías femeninas.

Una ciclista transgénero fue despojada de una medalla de plata que ganó en los recientes campeonatos nacionales del deporte por “no haber cumplido con los requisitos para competir”, según las autoridades deportivas.

Fue en julio cuando Leia Genis, ciclista trans, obtuvo el segundo lugar en la carrera femenina de 3000 metros en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Pista de Élite en Estados Unidos. Sin embargo, poco después de ganar ese lugar en el podio, un oficial de USA Cycling comunicó a la ciclista que ya no era la ganadora de la medalla de plata y que su lugar sería reemplazado por otra deportista.

Así lo explicó Genis a través de su cuenta de Instagram: “Hace 6 semanas fui elegida para competir en las carreras UCI C1 y C2 celebradas en el mismo velódromo y supervisadas por el mismo director técnico (..) Sin embargo, 6 semanas después, ahora que me está yendo bien en los nacionales, de repente no soy elegible para competir. La transfobia es tan flagrante que es casi ridículo”.

“Ser una mujer trans en este deporte -continúa relatando- es increíblemente frustrante. Las pautas no se comunican, las restricciones y los requisitos que cambian constantemente, la falta de empatía de USA Cycling y un pelotón lleno de susurros furtivos y miradas de soslayo significan que incluso presentarse a competir es una lucha inmensa. Obviamente estoy desconsolada. He trabajado duro para estar aquí y merecidamente gané mi medalla de plata. Continuaré entrenando y compitiendo, pero esta experiencia me ha dejado asqueada”.

“Las mujeres trans son mujeres. El deporte es un derecho humano. Merezco el derecho a correr”, denuncia la ciclista

No cumplió las normas

Leia Genis FOTO: Instagram larazon

USA Cycling, el organismo rector nacional del deporte se defiende y asegura que ha sido lo más justo: “Genis no no proporcionó documentación que demostrara que cumplía con las pautas para la competición de élite”.

“Ella -argumentan- se había clasificado para un nivel inferior de competición con anterioridad. La política para la competencia que no es de élite permite que los participantes simplemente indiquen su género sin documentación. Pero las mujeres trans que compitan en la élite deben demostrar que sus niveles de testosterona en plasma han estado por debajo de los 2,5 nanomoles por litro durante 24 meses”, según informa el medio especializado en ciclismo Road.cc.

Esa política entró en vigor el 1 de julio. Con anterioridad, el estándar era de cinco nanomoles por litro durante 12 meses. Los requisitos los establece Union Cycliste Internationale, el organismo rector internacional, que está reconocida por el Comité Olímpico Internacional.

“Simplemente no cumplió las normas”, sentencian.