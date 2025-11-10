El fichaje del Movistar Team que recibe la bendición de Jonas Vingegaard

De cara a la temporada ciclista 2026, el Movistar es uno de los equipos que más ha llamado la atención con su mercado de fichajes. Los telefónicos, que también han acometido una reestructuración organizativa, han realizado numerosos movimientos para armarse mejor y tratar de mejorar en el ranking mundial, que han terminado en 14º plaza en 2025.

Y, en ese sentido, hubo un fichaje que sorprendió a todo el mundo. Sin embargo, con la perspectiva que va dando el paso de las semanas, cada vez se ve más como un acierto de la escuadra española y un buen paso para el ciclista que ha decidido cambiar de aires abandonando una de las estructuras más poderosas de este deporte.

Tanto es así que hasta Jonas Vingegaard, vigente ganador de la Vuelta a España 2025 y máximo rival de Tadej Pogacar en la pelea por el Tour, ha dado su bendición a este movimiento. Se trata de la marcha del joven talento belga Cian Uijtdebroeks, que sale del Visma - Lease a Bike para asumir galones en la formación navarra.

Vingegaard lo tiene muy claro, tal como ha desvelado en una entrevista concedida al diario AS: "Era lo mejor para él. Es un buen chico y tiene talento, pero no estaba bien. No era feliz, así que lo mejor era salir", ha señalado el campeón danés.

Sin rencones de ningún tipo, Jonas ha deseado "todo lo mejor" a Uijtdebroeks, que ahora pasará "de ser un compañero a convertirse en rival". En breve, los equipos empezarán a realizar sus primeras concentraciones de pretemporada, definir objetivos y trazar los calendarios de sus ciclistas. Y, entre ellos, Movistar llega con ilusiones renovadas tras varios fichajes importantes. Entre ellos, un Uijtdebroeks que aspira a recuperar el nivel que le llevó, en 2022, a ser uno de los ciclistas más prometedores de Europa.