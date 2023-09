Se cierra el mercado de fichajes, qué pasa ahora con Sergio Ramos

Se acaba el mercado de fichajes y aún hay nombres de futbolistas que al estar libres podrían fichar o que pueden engancharse a la Liga Árabe, a la que aún le quedan más de dos semanas para cerrar su mercado. El nombre que más suena, el que más se repite es el de Sergio Ramos. A sus 37 años, el ex del PSG y del Real Madrid se ha pasado el verano buscando ofertas y mirando el teléfono por si el Sevilla cambiaba de opinión y le llamaba. El club andaluz se ha negado a hacerlo y lo ha dicho públicamente. Así que Sergio Ramos se enfrenta a una situación inédita para él: ningún equipo la ha hecho una oferta interesante y tiene que buscarse la vida. Él considera que le queda mucho fútbol por demostrar, pero el mercado le está diciendo que tiene que apurarse si no quiere perder el año. Se habló de Turquía, pero se torció y cada vez es más probable que se vaya a un mercado emergente, si encuentra sitio

Menos preocupado parece Hazard, que tiene que encontrar la motivación para ser futbolista que se le perdió en el Real Madrid en los últimos años entre las lesiones y la pérdida de lo que se llama duende. Esa magia que tienen algunos jugadores, que es asombrosa, pero que lo mismo un día se va y no vuelve. Es lo que le ha sucedido a Hazard. A sus 32 años aún es un futbolista que puede ser aprovechable, pero no parece que él esté por la labor.

De Gea estuvo a punto de renovar con el Manchester United y de repente no lo hizo. Fue uno de los nombres que más sonó cuando se lesionó Courtois en el Real Madrid, pero no pasó de ser un rumor que no nacía en la casa blanca. A sus 32 años, y siendo portero, De Gea tiene mucho por demostrar en el equipo que le quiera. Aunque muchos de sus errores se han hecho virales, sin duda es un gran portero.

A sus 35 años Juan Mata aún no se quiere retirar, pero tampoco tiene equipo. Mata es un futbolista distinto, con mucha curiosidad por otras cosas más allá del fútbol y tan elegante en el campo como fuera de él. Se hablaba de que podía jugar en el Oviedo, com ova a hacer Cazorla, pero no se ha llevado a cabo.

Un caso curioso es Mariano Díaz, el delantero que no jugaba en el Real Madrid y que ahora tiene problemas para encontrar acomodo. Cuando estaba en las filas del club blanco le surgieron protestas pero siempre eligió seguir en Valdebebas, quizá por comodidad o porque creía en él de verdad. Pero su contrato terminó este curso y desde entonces, no ha habido mucho movimiento para hacerse con sus servicios. Sonó Arabia, pero no se llevó a cabo.

El mercado de fichajes no cierra para los jugadores libres

Aún podría llegar, porque Arabia amplia su mercado de fichaje veinte días y eso hace que todos los clubes europeos estén temblando de miedo. Para los jugadores libres es una solución. Es verdad que al ser libres, aún pueden ser fichados por un equipo, pues el cierre de mercado no cuenta para los futbolistas que están libres. Pero lo cierto es que si no has entrado en los planes de un club durante todo el verano, es muy complicado que te encuentren sitio cuando ya está confeccionadas las plantillas y repartidos los papeles en el vestuario.