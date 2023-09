Este el fichaje más caro y el equipo que más ha gastado en el mercado de fichajes

Se acaba el mercado de fichajes y ya los entrenadores pueden trabajar con la seguridad de que su plantilla no va a ser reforzada (aunque sí puede que pierdan potencial, pues Arabia Saudí cierra más tarde). Lo que tienen en los que hay y con estas plantillas tienen, los entrenadores, que sobrevivir porque a partir de ahora van a ser los máximos responsables (esto es culpables) de lo que suceda. Sobre todo si va mal. Y ya pueden justificarse en que el gasto de su club ha sido escaso o cualquier otra cosa, porque nadie les va a escuchar.

Y, sin embargo, es probable que su queja sea bastante razonable, al menos en el mercado español, porque el gasto de fichajes ha sido mínimo, paupérrimo si lo comparamos con el mercado inglés o con el desmesurado gasto que se permite la Liga Áraba. España no puede competir y ya está claro que el fútbol ha cambiado de eje y los clubes españoles no están para quitar futbolistas a los demás.

Casi todos los clubes españoles. Hay una excepción. El Real Madrid, que es el equipo que más ha gastado en España, principalmente por el fichaje de Bellingham, que tiene pinta de que va a ser el gran futbolista de esta temporada. El club que preside Florentino Pérez se ha gastado 129,5 millones de euros según Transfermarkt, 103 en el futbolista que llegó del Borussia Dortmund. Por ponerlo en perspectiva con el resto de LaLiga española, el segundo club que más ha gastado en este mercado ha sido el Almería, con un desembolso de 38 millones de euros.

Gasto en fichajes en LaLiga en el mercado

Los clubes españoles aseguran que son las exigencias de LaLiga las que les impiden llevar a cabo fichajes más importantes y desde LaLiga se contesta asegurando que el control financiero sirve para evitar que los clubes españoles entren en una espiral de gasto y deudas que los lleven a la bancarrota. No sería la primera vez que eso ocurre y LaLiga insiste que sus reglas son para evitarlo. Pero las reglas de la competición son, como poco extrañas. Muchos de los clubes españoles no pueden fichar y uno de ellos, elin embargo, se ha inventado la palabra palancas, que no está claro que tenga mucha relación con la realidad y por ahí van entrando millones y va pasando todos los controles financieros.

Pero ni con eso le da para competir con los grandes mercados: la Premier y Arabia. El Real Madrid, que es el que más se ha gastado en España, es el decimoquinto en el mercado general. El primero de todos es el Chelsea, que se ha dejado 464 millones en este mercado y segundo, por ahora, el Al-Hilal SFC, que aún puede seguir gastando. Ya lleva 353.

Los clubes que más han gastado en el mercado

Todos los grandes inversores en fichajes son clubes que pertenecen a multimillonarios. Eles el mejor equipo del continente y se ha gastado bastante más de doscientos millones en reforzarse. Ha fichado a, el defensa que todos querían, a, que jugaba en el Chelsea. O el PSG de Luis Enrique, que ha hecho renovación, sigue consu gasto supera los 254 millones de euros.

De todos ellos, ha sido el Arsenal quien ha llevado a cabo el fichaje más caro de esta ventana. Declan Rice juega en el equipo de Arteta por 116,6 millones de euros.