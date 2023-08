Sergio Ramos y Pilar Rubio aclaran en qué punto está su relación

Su relación sigue intacta a pesar de los rumores. Hasta en tres ocasiones el futbolista Sergio Ramos soñó con tener una relación con la presentadora. Y tras unas vacaciones en Sevilla se planteó que no perdía nada si le enviaba un whatsapp. Para entonces ya se las había ingeniado el sevillano para conseguir el teléfono de la que años después se convertiría en su esposa y madre de sus hijos. "Lo peor que puede pasar es que no me conteste", pensó.... y la escribió.

Para su sorpresa Pilar Rubio le contestó y comenzó "una historia de amor y una historia familiar", en palabras del sevillano. Once años han pasado desde aquel mensaje y ahora son una familia numerosa con cuatro hijos en común y más de siete mascotas.

En los últimos meses se han acrecentado los rumores de una posible crisis en la pareja que algunos relacionaban con un problema familiar. Pero ellos sin entrar a confirmar ni desmentir dimes y diretes siguen demostrando el amor que se tienen. Ahora, con motivo de sus once años de relación, el futbolista ha publicado imágenes inéditas de la familia y un mensaje: "11 años desde que empezamos este maravilloso camino juntos y toda la vida por delante para seguir disfrutando. Gracias por elegir darme la mano todos los días, por formar juntos esta maravillosa familia y por hacer de cada momento algo único. Te quiero".

Otro de los temas que mantiene en tensión al clan Ramos/Rubio es el futuro profesional del futbolista tras terminar su andadura en el PSG. Muchos hablan de que su próximo destino podría ser Arabia Saudí. Un destino que haría difícil la conciliación familiar, debido a la distancia. "Evidentemente tengo que ver si compensa o no compensa el traslado, yo también tengo una carrera aquí, afirmaba la presentadora. Aunque aseguraba que por estar con su familia y que los suyos sean felices "puedo seguir trabajando, donde vaya me buscaría un trabajo”.