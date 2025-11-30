La ciudad sueca de Helsingborg acoge el Mundial de Tenis de Mesa para jugadores con Parkinson

Los 200 jugadores participantes, de 23 países diferentes, se reunieron en el norte de Europa para disputar un campeonato que terminó este domingo tras cuatro días de competición con una decena de medallas en el cuello de jugadores y jugadoras españoles.

La competición se celebró en un moderno y funcional polideportivo formado por tres pabellones interconectados en los que se instalaron 20 mesas de juego y 16 de entrenamiento. También se celebraron distintas actividades y charlas en torno a la salud y el deporte, dos campos que loscespecialistad vinculan más estrechamente.

Nuestra delegación fue una de las más numerosas, junto a la alemana, francesa y suiza.

Destacó la presencia del equipo de la Fundación Red Parkinson, una entidad sin ánimo de lucro que en poco más de medio año ha puesto en marcha diferentes iniciativas para mejorar, utilizando el ping pong como terapia, la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad neuro degenerativa.

La Fundación Red Parkinson arrancó el pasado mes de abril un programa de entrenamiento, gratuito y abierto a todos los enfermos de Parkinson. Hoy cuenta con 40 miembros que, dos días a la semana, se ponen en manos de un equipo de entrenadores y fisioterapeutas para mejorar tanto su tenis de mesa como su estado físico.

No olvidemos que el deporte es, junto a la medicación, el único sistema capaz de paliar los síntomas del Parkinson. Y que el Campeonato del Mundo se ha convertido en la fiesta anual donde se reúnen los deportistas que utilizan el tenis de mesa como terapia.