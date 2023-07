La columna de Jordi Arrese: "¿Quién podrá ganar a Alcaraz cuando se vayan Nadal y Djokovic?

Que con cuatro torneos en hierba ya tenga en su palmarés Queen’s y Wimbledon dice mucho del tipo de tenista que es Carlos Alcaraz. Lo que ha hecho es increíble, se trata de algo único y justo eso dijo Novak Djokovic en la rueda de prensa posterior a la final. Si alguien puede batir los récords de los tres monstruos, cuatro si contamos a Murray, es Carlitos. ¿Quién va a ganarle cuando se vayan definitivamente Nadal y Nole? Yo sinceramente no veo a nadie actualmente en el circuito capaz de frenarlo. Quizá Sinner si mejorara bastante, pero a los demás no los veo capaces de hacerle daño de manera continuada. Tendrá que aparecer un jugador nuevo, porque si no... Hay que tener en cuenta que ha ganado a Djokovic en al central de Wimbledon y con 20 años. Y es que si es número uno del mundo y suma dos Grand Slams sin tener experiencia, es inimaginable lo que puede conseguir cuando vaya progresando. Tiene muchísimo margen de mejora y es buenísimo técnicamente. Ninguno de los tenistas que yo he visto, e incluyo a Federer, Nadal y Djokovic, mostraban a los 20 años el nivel de técnica que tiene el murciano. Y mentalmente diría que está al mismo nivel de Nole y Rafa, que son dos extraterrestres en ese sentido.

De cómo fue imponiéndose en la final después de liarse en el primer set y de sufrir en su carnes al mejor restador del mundo, destaco cómo se mete presión a sí mismo en esas situaciones complicadas y va hacia adelante. Y se pone esa presión él mismo es porque se cree lo que está haciendo. Incluso cuando no tiene necesidad porque lo tiene controlado, se empuja a sí mismo para dar más. Por eso es capaz de ganar Wimbledon.

En mi opinión es más especialista en pista rápida, pero va a ser el gran dominador en la tierra, porque ya no hay especialistas en tierra y, cuando se vaya Nadal, él va a ser el más dominador en esa superficie.