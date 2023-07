El valioso recuerdo que Alcaraz se trae de Wimbledon: la red de la final ante Djokovic

Carlos Alcaraz y toda su familia derrocharon amabilidad en el día después de ganar Wimbledon. Tras la hazaña llegaron las felicitaciones, las entrevistas y el viaje de vuelta, que Carlitos hizo con un recuerdo muy especial: la red de la final, esa junto a la que se abrazó con Djokovic nada más derrotar al serbio y que era parte del equipaje del tenista murciano. La casa del barrio de Wimbledon en la que ha estado viviendo el último mes era una locura en la mañana de ayer: cámaras, fotógrafos, redactores, entrevistas en persona, por videollamada con la CNN... un huracán al que la familia de Carlitos se iba acostumbrando poco a poco y sin perder la sonrisa. Incluso ofreciendo algo de comida a los periodistas cuando las horas de grabación se acumulaban y el cansancio llegaba para todos.

Mientras Alcaraz atendía a los medios, sus hermanos pasaban el rato en el jardín jugando al tenis con las raquetas con las que Carlos había competido estas dos semanas en Wimbledon y sobre un césped igual de perfecto que el de la pista central del All England Club. Su madre, Virginia Garfia, iba asimilando lo que estaba viviendo sin ser todavía muy consciente de la que ha montado su hijo a nivel planetario. «Creo que los próximos tres días me voy a encerrar en casa a esperar a que pase todo», decía, como si lo conseguido fuese algo que se olvida en una semana. Ha creado una estrella y, si las lesiones le respetan, esto es solo el principio del sueño que tenía cuando era, incluso, más pequeño. «Me alegra mucho hacer historia en este torneo tan emblemático. Siempre quise vivir experiencias de este tipo, porque yo veía partidos históricos, como la final de Rafa (Nadal) en 2008, las finales de Roger (Federer), de Nole (Djokovic), y siempre he pensado que quería ser ese jugador. Poder vivirlo ahora es una maravilla, es algo que no voy a olvidar nunca. Es increíble ver mi nombre y mis fotos en las paredes del club (el All England Tennis Club), decía a este diario.

«Estoy muy contento, esto es un sueño que se ha hecho realidad, y es más especial hacerlo de esta manera,contra Djokovic y a cinco sets. Fue épico, es increíble poder vivir este momento y ojalá lleguen muchísimos más», continuaba el hombre más buscado del día, que colgó en sus redes sociales una foto jugando en la calle cuando era un niño y otra vestido con el traje de gala en la cena oficial que siempre se organiza en Wimbledon tras el torneo. «Así empezó todo y así continúa», escribía divertido, poniéndole buen rollo a la gesta, como hace en la pista incluso en los momentos más difíciles.

Uno de esos sets complicados fue el primero de la final ante Djokovic, y así contaba cómo le dio la vuelta. «Creer en ti mismo es la base de todo, ser mentalmente fuerte. Sabía que tenía que aprovechar las oportunidades que viniesen, algo que no pude hacer en el primer set. Tenía que estar cerca en el marcador, luchar por hacer el break y consolidar mis saques. Lo hice y se confirmó que era el camino correcto», explicaba.

El Rey Felipe VI volvió a actuar de talismán, y Carlos le agradeció que sacara tiempo para estar en su partido. «Luego pude hablar un poquito con él, es nuestro rey, verlo en la grada y que venga a animarme es magnífico. Me dio la enhorabuena y ánimos. Fue genial que tuviera tiempo para saludar a mi familia», continuaba.

Después de la cena de gala y de iniciar el baile oficialmente junto a la ganadora en el cuadro femenino, Marketa Vondrousova, Alcaraz tuvo unas horas para descansar y aseguraba que, a pesar de las emociones, había dormido muy bien: «Me hacía falta», admitía. Este martes le espera el recibimiento en El Palmar. «Imagino que se está liando en Murcia, es un logro de todos los murcianos y de todos los españoles», confesaba mientras enseñaba dónde estaba escrito su nombre en el pedestal del trofeo, que también era parte del equipaje de vuelta tras una hazaña de esas que «hasta que las vives, no piensas que puedan pasar».