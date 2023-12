La comparación de Pedrerol en "El Chiringuito" entre la Superliga y la amnistía

"La realidad es que es no hasta que sea sí. De momento, un no... Pero hace un mes era amnistía no...", así empezó Josep Pedrerol el programa del pasado jueves en "El Chiringuito". El presentador avisó que estaría Bernd Reichart, CEO de la Superliga para analizar lo ocurrido tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Más Noticias El mensaje de Javier Tebas contra Ayuso por apoyar la Superliga... y ella no se calla

"Nuestra propuesta es totalmente compatible con las ligas domésticas. Los clubes son capaces de decidir su destino desde hoy. La UEFA está presionando a los clubes. Han dicho algunos equipos que no por miedo a la UEFA. Hoy ha caído el monopolio. Crearíamos un índice con méritos deportivos para definir los 64 equipos que entrarían", afirmó.

Cristóbal Soria aseguró que la Superliga será complicada porque en Inglaterra lo están impidiendo. Un argumento que choca con la opinión de Bernd. "Tenemos que volver a hablar con los clubes y explicarles las novedades. Aquí se tienen en cuenta los méritos deportivos, a diferencia de nuestro primer modelo en 2021", afirmó el CEO de la competición.

Por el momento se desconocen los plazos de la Superliga, pero Bernd aseguró que quiere que sea cuanto antes.