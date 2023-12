La confesión del exárbitro Mateu Lahoz sobre sus días de finiquito

Antonio Mateu Lahoz, comentarista arbitral en la Cadena COPE, se sinceró en 'Tiempo de Juego' sobre muchos asuntos, especialmente al hablar del VAR. "Nos vamos a cargar el fútbol en España". "El fútbol no es de los árbitros. Nosotros debemos ser facilitadores del juego y el VAR es una herramienta para el fútbol. Y ahora mismo no se está utilizando bien. Yo soy un descendido, esa es la verdad", afirmó.

"Estoy tan agradecido al fútbol que después de 19 temporadas en activo sólo he cobrado 12 días de finiquito y no he querido demandar a nadie, pero podría hacerlo porque está todo del revés", desveló en 'Tiempo de Juego'.

"Los árbitros somos deportistas, necesitamos ayuda e independiencia. Y si no nos vamos a cargar el fútbol en España, y lo digo desde el paradigma cultural de que en 2030 vamos a albergar un Mundial", avisó.