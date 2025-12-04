La confesión más privada de Luka Modric sobre su fichaje por el Real Madrid

Luka Modrić ha vuelto a mirar atrás en su carrera para desvelar uno de esos momentos que podrían haber cambiado la historia del fútbol moderno. El croata reconoció que, si en 2011 hubiera logrado cerrar su fichaje por el Chelsea, jamás habría terminado vistiendo la camiseta del Real Madrid. Una confesión que abre la puerta al conocido “qué hubiera pasado si…”, pero que también subraya lo decisivo que fue aquel giro inesperado en su trayectoria.

Modrić recordó que, en aquel verano, su intención era marcharse a Stamford Bridge. Tenía un acuerdo personal con el club londinense, pero el Tottenham se negó rotundamente a venderlo a un rival directo de la Premier League. Ese bloqueo, que en su momento vivió con frustración, se transformó meses después en una oportunidad única: la llamada del Real Madrid y el interés directo de José Mourinho.

Durante la entrevista, el centrocampista también repasó su duro camino hasta la élite: una infancia marcada por la guerra en Croacia, las dudas de quienes no creían que su físico le permitiera triunfar y los desafíos de adaptarse a un fútbol tan competitivo como el inglés. Cada obstáculo, explicó, moldeó su carácter y lo preparó para el salto definitivo a uno de los clubes más exigentes del mundo.

El fichaje por el Real Madrid, confesó, no fue solo un cambio deportivo, sino la realización de un sueño que le llevó a vivir trece temporadas inolvidables. Allí levantó todos los títulos posibles, se convirtió en una leyenda del club y se ganó el respeto internacional, hasta alcanzar el Balón de Oro en 2018.

Su reflexión final es clara: en el fútbol, los destinos a menudo se escriben en decisiones ajenas. Lo que parecía un fracaso —no fichar por el Chelsea— terminó siendo el punto de partida de la etapa más gloriosa de su vida. Y Modrić lo tiene claro: de haber tomado aquel camino, su historia jamás habría sido la misma.