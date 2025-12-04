Mbappé, a un paso de superar a Cristiano Ronaldo: este es el récord que puede alcanzar antes de 2026

Mbappé está siendo el líder del Real Madrid. A pesar de comenzar la temporada pasada dejando algunas dudas, el francés se rehízo y se estableció como la principal amenaza ofensiva del equipo blanco. Sus números acabaron siendo la temporada pasada abismales. Tanto fue así que Kylian ganó la Bota de Oro a final de año.

Sin embargo, en este curso el francés está superando los registros, y su cifra de goles es de récord. Son 25 goles en todas las competiciones en esta temporada, a falta de más de seis meses para que finalicen todas las competiciones de clubes.

Un dato sorprendente que, sumado al del año pasado, podría hacer historia en el Real Madrid. Y es que Kylian Mbappé está cerca de superar una de esas cifras casi imposibles de alcanzar: ser el jugador con más goles anotados en un mismo año natural con el Real Madrid, un récord que actualmente posee Cristiano Ronaldo.

Mbappé, a tiro de Cristiano Ronaldo

Por el Real Madrid han pasado grandísimos delanteros, que han marcado la historia del club durante los años que han estado. Pero pocos lo han hecho tanto como lo hizo Cristiano Ronaldo. El portugués, considerado por muchos el mejor jugador de la historia del club, se consolidó como el máximo goleador del Real Madrid.

En una de sus temporadas con la camiseta blanca, Cristiano alcanzó una cifra de récord en el Madrid: 59 goles en un año natural. Un dato que consiguió en 2013 y que nadie ha podido acercarse hasta ahora.

Y es que Kylian Mbappé podría superar una de estas estadísticas que nadie pensaría que pudieran volver a conseguirse. Con sus dos goles ayer ante el Athletic Club de Bilbao, el francés suma un total de 54 goles en el 2025. Por ello, tan solo está a cinco goles de superar a una de las leyendas más grandes del Real Madrid.

Los números de Mbappé

Más allá del récord, las cifras de Mbappé durante esta campaña son estratosféricas. En liga, el francés cuenta con más goles (16) que partidos disputados (14). Respecto a la competición europea, más de lo mismo. Son nueve tantos en cinco encuentros en la presente edición de la Champions, lo que le lleva a tener más goles que partidos disputados en la temporada 2025/2026 (25 goles en 20 partidos).

En total, Kylian Mbappé suma 55 anotaciones en 55 partidos disputados en este 2025, lo que da un resultado de un gol por partido. Unas cifras que sin duda son de época y que muestran el alto grado de incidencia en el juego desde su llegada al Real Madrid.

¿Qué partidos le faltan al Real Madrid?

No obstante, entramos en el mes de diciembre y son pocos los encuentros que restan para que termine el año. De hecho, el conjunto de Xabi Alonso tiene por delante cuatro partidos más antes de que entre el 2026, por lo que esas son las oportunidades de Mbappé de hacer historia.

Este fin de semana, el equipo de Xabi Alonso se medirá al Celta de Vigo en el Bernabéu, para después recibir al Manchester City de Pep Guardiola en Champions League. Tras ello, el Madrid se desplazará hasta Mendizorroza para enfrentarse al Alavés y acabará el año en su feudo contra el Sevilla.

Cuatro encuentros que son clave para las aspiraciones del Madrid en las distintas competiciones y que, a la vez, decidirán si el delantero del Real Madrid es capaz de conseguir una cifra asombrosa al alcance de muy pocos.