El consejo de Hugo Sánchez a Vinicius que no gustará a los rivales del Real Madrid

Vinicius acapara los focos de todas las polémicas tanto antes como después de los partidos. Toda la expectación que genera el brasileño también se traslada a las tertulias. Hugo Sánchez fue el gran protagonista en 'Cope' cuando le preguntaron por la situación del futbolista del Real Madrid y su respuesta no dejó a nadie indiferente. "Lo que tiene que hacer es defenderse con sus armas, pero de manera que no le afecte con amarillas y cuando reclame al árbitro que sea una reclamación como lo que pedimos todos, que por favor queremos protección. Los delanteros hacen lo más difícil en el fútbol que es construir y meter goles; lo más fácil es lo defensivo, darte de patadas y evitar que metan goles. Tanto Vinicius como yo hacemos daño y por eso hay esa sensación de temor cada vez que coge la pelota Vinicius y eso desespera a los defensas. Yo también desesperaba a los defensas porque me daban patadas y de vez en cuando se las regresaba y cuando metía gol iba y festejaba en su cara", afirmó.

A Hugo Sánchez también le preguntaron por cuál cree que es el problema que origina todos estos conflictos con Vinicius: "La pregunta que hago es: ¿Cuál es el problema: Vinicius, sus compañeros que no le defienden...? ¿De qué se tiene que defender, de qué hay que defenderlo? El problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Es un problema del fútbol español que tenemos que resolver. Vinicius no es el culpable, es la víctima de algo que yo no entiendo".

El brasileño tiene dos 'enemigos'. Y es que, tanto jugadores rivales como los aficionados de dichos clubes han tenido problemas con él. La duda de muchos futboleros está puesta en la siguiente pregunta: ¿Provocador o provocado? Algo parecido le sucedía a Neymar durante su etapa en el FC Barcelona.