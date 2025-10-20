El contundente argumento de un tertuliano de "El Chiringuito": "Vinicius les volvió locos..."

El Real Madrid sumó tres puntos valiosos en su visita al Coliseum Alfonso Pérez tras imponerse al Getafe por 0-1 en un partido intenso y disputado. Más allá del resultado, uno de los nombres propios del encuentro fue Vinicius Jr., quien completó una actuación destacada: incisivo, desequilibrante y participativo en casi todas las acciones ofensivas del conjunto blanco desde que sustituyó a Mastantuono al inicio del segundo tiempo.

El brasileño, que atraviesa un gran momento de forma respecto al inicio de temporada fue protagonista por una nueva polémica. Según el técnico del Getafe, José Bordalás, Vinicius se habría burlado de él en el tramo final del encuentro, supuestamente diciéndole “buen cambio”.

Bordalás manifestó su molestia en la rueda de prensa posterior, pero el jugador madridista no respondió públicamente al incidente. En cambio, fue el periodista Juanma Rodríguez quien salió en defensa del delantero en su programa y en redes sociales. Juanma Rodríguez calificó la reacción de Bordalás como “excesiva” y subrayó que “Vinicius no hizo nada irrespetuoso”.

“El brasileño lleva tiempo siendo injustamente señalado. Cada gesto suyo se interpreta con lupa, mientras que su fútbol y su esfuerzo se minimizan. Contra el Getafe fue de los mejores del campo”, afirmó Rodríguez. "Les ha vuelto locos a todos y ha solucionado el partido", dijo.

El analista también recordó que el extremo madridista “ha aprendido a controlar sus emociones” y que, en este caso, “parece más un malentendido que una provocación real”.

En lo estrictamente deportivo, Vinicius fue una constante amenaza para la defensa local y participó en la jugada que terminó decidiendo el partido. Con esta victoria, el Real Madrid mantiene su buen momento liguero, mientras Vinicius sigue consolidándose como una de las piezas más influyentes del equipo, aunque por detrás de Mbappé.