El sorprendente motivo por el Mbappé no podrá conducir su nuevo cochazo oficial de 140.000 euros

La primera plantilla de fútbol recibió hace unos días los coches oficiales de BMW en un acto que tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid. En la cuarta temporada del acuerdo con la marca alemana, el equipo utilizará la mayor oferta de vehículos y variantes mecánicas, predominando los modelos BMW i7 y BMW XM.

En el acto de entrega, la plantilla posó junto al nuevo BMW iX3, el primer modelo de la nueva generación de vehículos eléctricos de la marca, que encarna a la perfección la combinación de deportividad, tecnología y sostenibilidad.

El entrenador Xabi Alonso ha elegido un BMW i7 xDrive60 de 140.000 euros, el mismo modelo que también conducirán Vinícius Jr., Éder Militão, David Alaba, Antonio Rüdiger, Arda Güler, Kylian Mbappé, Álvaro Carreras y Endrick.

También por el i7, aunque en este caso por la variante M70, han apostado Dani Carvajal y Raúl Asencio.

El BMW XM, el SUV híbrido enchufable de altas prestaciones, ha sido el elegido por Dean Huijsen, Federico Valverde, Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Fran García, Brahim Díaz y Jude Bellingham.

Andriy Lunin ha optado por un BMW M5 Berlina mientras Camavinga y Trent Alexander Arnold conducirán un BMW iX60, el SUV eléctrico de la marca, mientras que Mastantuono ha preferido el i4 M60.

Sin embargo, la super estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé no podrán ponerse al volante de este impresionante cochazo. ¿El motivo?. Aunque parezca sorprendente no tiene carnet.

Tras despuntar en las Inferiores del AS Bondy, su primer club, y brillar con el Mónaco en la Ligue 1, el delantero galo llegó al PSG en 2017, que ya era uno de los clubes más poderosos del planeta. Desde entonces, a todas los entrenamientos llega gracias a su chofer privado, algo que no suele muy común entre las estrellas, a las que les gusta presumir de carísimos automóviles. Y es que Kylian no sabe conducir.

“El carnet de conducir suele ser sinónimo de autonomía, pero yo tuve autonomía muy pronto porque siempre he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad”, confesó en una entrevista. A día de hoy, asegura que no está entre sus prioridades sacárselo y que no tiene tiempo para ello: “Es una de las desventajas de tener éxito tan pronto”.