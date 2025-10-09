La contundente declaración de Laporta sobre Lamine Yamal

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha elogiado una vez más al joven prodigio azulgrana, Lamine Yamal, destacando su madurez, talento y carácter dentro y fuera del campo. En declaraciones exclusivas, Laporta no ha escatimado en halagos hacia una de las mayores joyas surgidas de La Masia en los últimos años.

“Lamine Yamal es mucho más maduro que un chico de su edad”, aseguró el mandatario culé, subrayando el sorprendente equilibrio emocional y profesional del extremo, que con apenas 17 años ya se ha convertido en pieza clave para el primer equipo.

Laporta también quiso poner en valor la personalidad del joven jugador, que se ha ganado el cariño de sus compañeros, cuerpo técnico y afición. “Es un chaval que se hace querer”, afirmó con una sonrisa, dejando claro que más allá de su talento futbolístico, Lamine destaca por su humildad y actitud ejemplar.

El presidente barcelonista considera que el joven internacional español representa a la perfección los valores del club: trabajo, compromiso y pasión por el fútbol. “Lamine es la muestra de que La Masia sigue viva y fuerte. Nos llena de orgullo ver cómo un chico formado en casa se consolida en la élite con tanta naturalidad”, añadió.

Con actuaciones brillantes tanto en el FC Barcelona como en la selección española, Yamal se ha convertido en uno de los grandes atractivos del fútbol europeo. Y según Laporta, lo mejor aún está por llegar: “Tiene los pies en el suelo, una familia que le apoya y un entorno que le cuida. Si sigue así, puede marcar una época”.