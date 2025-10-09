¿En qué consiste la teoría conspirativa de los "chemtrails"?: Marcos Llorente no se corta al opinar sobre los cielos de España

El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha vuelto a ser protagonista otra vez por unas polémicas declaraciones mientras se encuentra convocado con la Selección Española.

Además de revelar su excéntricos hábitos de los que forman parte la dieta paleo, el sol, del 'grounding', los cristales amarillos en las gafas o la luz roja en su casa, el futbolista ha vuelto a desatar el debate insistiendo en su apoyo a la tesis conspirativas de los Cheamtrails. Esta teoría defiende que los aviones están rociando químicos nocivos para la salud sobre la población y, según el rojiblanco, una prueba de ello son las estelas que dejan los aviones en el cielo.

La denuncia de Llorente

El internacional ha llegado a denunciar que las estelas de condensación que dejan los aviones se utilizan para "fumigar" y "modificar el tiempo". Juanma Castaño le preguntó sobre ello en el partidazo de Cope y Llorente fue tajante. "No digo que no estén echando mierda, pero yo antes no veía esos cielos. No los he visto así en mi vida. Normal, para mí, no es. Ojalá alguien salga a explicar que es”, sentenció.

No es la primera vez que el jugador impacta a sus seguidores con sus argumentos sobre la teoría conocida de la estelas químicas o Chemtrails.

Las supuestas estelas químicas o chemtrails son en realidad estelas de condensación que forman los aviones en su trayecto, cuando se dan ciertas condiciones de temperatura y humedad determinadas pero los amantes de las conspiraciones ven mucho más.

Qué dice la teoría conspirativa de los chemtrails

Los defensores de esta teoría aseguran que las estelas que dejan a su paso los aviones son en realidad sustancias químicas que se dispersan con la intención de hacer enfermar a la población, para un supuesto “control mental, modificar el clima o afectar las cosechas”.

Los creyentes en esta teoría mantienen que el objeto es la manipulación psicológica de la población o una guerra biológica o química, y que las estelas causan enfermedades respiratorias y otros problemas de salud.

Para sustentar esta teoría se utilizan cientos de imágenes de las estelas dejadas por los aviones como supuesta prueba de las sustancias químicas.

Y eso es precisamente lo que hizo hace unos meses Marcos Llorente publicando una imagen de las estelas en sus Stories de Instagram acompañada de un contundente mensaje: "¡Basta ya!"

¿Cómo se producen estas estelas?

La quema de combustible en los motores de los aviones produce grandes cantidades de vapor de agua que al entrar en un ambiente frío (los aviones vuelan a alturas donde el aire se encuentra a -35°C o menos grados) forma gotas y cristales de hielo, es decir, se condensa formando una estela. Dependiendo de la trayectoria del avión y de las condiciones meteorológicas, se forma la estela o no, explicó José Luis Sánchez Gómez, investigador sobre física de la atmósfera en la Universidad de León en Maldita.es.

Cuando los gases que emite el avión se mezclan con el aire circundante, se enfrían rápidamente y, si la humedad en la atmósfera es suficiente para que la mezcla alcance la saturación, se producirá la condensación del vapor de agua, explica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España. Asimismo, explica que el viento también incide en la persistencia de las estelas: si hay viento, el aire dispersa las gotas y la estela desaparece rápidamente, mientras que si el viento es más débil y el ambiente es húmedo, las gotas permanecen por más tiempo.

Esta teoría ha sido totalmente desmontada por la ciencia pero sigue circulando en redes sociales con todo tipo de especulaciones.

El jugador del Atlético de Madrid lleva años sorprendiendo con sus creencias o hábitos. El centrocampista es un hombre estricto, en el trabajo como en la alimentación, algo heredado de su padre. A Paco Llorente le llamaban «El Lechuga» cuando jugaba en el Real Madrid por su dieta basada en los vegetales. Marcos es seguidor de la paleodieta. Sólo come productos biológicos, pero nada de lácteos ni trigo ni procesados. Sólo alimentos que estuvieran disponibles en el Paleolítico. Además invita a tomar el sol sin protección o a seguir su "técnica del frío" animando a los usuarios a pasear sin ropa a cero grados