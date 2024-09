La contundente respuesta de David Pineda a los franceses tras conseguir la plata en los Juegos Paralímpicos: "¡Ahora no gritan!"

En estos momentos, España ocupa el décimo lugar en el medallero de los Juegos Paralímpicos de París 2024, una vez se ha pasado la mitad de la competición. Quedando únicamente cuatro días para su fin, el comité nacional lleva seis oros, siete platas y 13 medallas de bronce.

La jornada de ayer se cerró con tres platas, dos en piscina y otra en atletismo. En natación, Nuria Marqués consiguió el subcampeonato en la prueba de los 100 metros espalda S9, mientras que, por su parte, Marta Fernández consiguió el segundo puesto en los 100 metros libres S3.

Por último, fue el atleta hispano-dominicano, residente en Soria de 26 años y con una discapacidad intelectual del 36%, David José Pineda, el que se consiguió la medalla de plata en la prueba de atletismo de 400 metros, clase T20. Lo hizo al conseguir un tiempo de de 48.24, superado por el ganador de la prueba, el colombiano Jhon Sebastián Obaldo Asprilla, cuya marca fue de 48.09.

Todo se decidió en los últimos 100 metros de la prueba, ya que muchos corredores estaban igualados a excepción del colombiano Asprilla. Fue entonces cuando el soriano dio todo de sí, superando a sus rivales, entre los que se encontraba el vigente campeón paralímpico, el francés Antoine Kouakou; llegando al segundo lugar en el podio.

Con ello, Pineda pone el broche a un nuevo capítulo de su carrera deportiva, más aun si tenemos en cuenta que, desde hace solo un año, compite en deporte adaptado. De hecho, empezó en el deporte de disciplina común, consiguiendo, en 2017, el bronce en el Europeo júnior y convirtiéndose en campeón de España sub23 en 2018.

Posteriormente, se especializó en los 400 metros de deporte adaptado, consiguiendo este año otro campeonato de España en Valencia, con un tiempo de 48.72. En este tiempo, también ha competido en diversas competiciones nacionales e internacionales, siendo bandera del deporte soriano y español.

Recado a la afición francesa

Tras la plata conseguida en los 400 metros T20 en París ayer, Pineda habló con Televisión Española sobre sus sensaciones tras la carrera. Ente sus declaraciones, destaca la ambición del deportista, ya que su mayor objetivo era el oro: "Me molesta por no haber conseguido el oro [...] pero bueno, me conformo con la plata, pero la próxima vez no volverá a pasar".

Asimismo, y preguntado por el reportero si se vio con posibilidades de alcanzar a Asprilla, el soriano respondió afirmativamente, pero que aceleró "antes de tiempo", y que acusó el cansancio al final de la prueba.

Además de la plata conseguida, también tuvo otra cuestión que le hizo acabar con un buen sabor de boca el evento, que esta vez tenía que ver con la afición gala asistente al evento: "Sobre todo saber que le he ganado al francés... De tanto que han gritado.. ¡Gritad ahora, gritad! ¡Ahora no gritan, eh!".

Por último, se acordó de Soria, avisando que es momento de la celebración: "¡Hay que montar una fiesta! Estoy muy contento, la verdad. Ahora solo quiero llegar, y a por mi botella de vino", concluyó David Pineda.

Ante la entrevista, muchos han sido los comentarios de los internautas que ensalzan al soriano, considerándolo, incluso, un "héroe nacional", así como que Pineda está cumpliendo "el sueño de cualquier español" al ganar a un francés y animar a sus paisanos a hacer una fiesta.