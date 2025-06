"La Copa Comunidad de Madrid tiene más solicitudes para participar que plazas disponibles"

Antón Herreros Ortega es el presidente de la Federación Hípica de Madrid desde 2009. Jinete, asistente a concursos durante sus veranos en Laredo... cuando su hija tenía cinco años decidió, junto a su esposa, apuntarla a una escuela de equitación y la vinculación con el mundo del caballo se hizo todavía más fuerte. Su hijo comenzó a montar antes, con cuatro años. Ambos se volcaron en la disciplina de Salto, la familia adquirió un primer caballo y el vínculo con la hípica se consolidó. La implicación creció hasta convertirse en delegado de hípica del RACE, vicepresidente de la entidad y, finalmente, respaldado por el 80 por ciento de los votos fue elegido presidente de la Federación Hípica de Madrid (FHM).

Él es uno de los creadores de la Copa Comunidad de Madrid que el próximo fin de semana celebrará su tercera edición. "La idea de la Copa Comunidad nace en la Gala que anualmente celebra la Federación Hípica de Madrid y en la que homenajea a sus campeones. En la de 2022 acudió a la clausura la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al finalizar el acto varios de los miembros de mi Junta Directiva soñamos con la posibilidad de poner en marcha un concurso de Salto que pusiera a la Comunidad de Madrid en lo más alto de la competición nacional de esta disciplina y con la mejor dotación en premios. Así fue como nació. Todo esto sin el apoyo de LA RAZÓN y de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid no hubiera sido posible", apunta.

"Las dos primeras ediciones desde la perspectiva deportiva fueron un éxito. En poco tiempo se ha convertido en un referente del calendario español de Salto, teniendo más solicitudes para participar que plazas disponibles", detalla. "La Copa tiene una duración de tres días, del 20 al 22 de junio, con doce pruebas. Para optar a ganar la Copa los binomios tendrán que disputar una primera prueba para clasificarse el viernes y, posteriormente, el domingo, una segunda en la que realizarán un primer recorrido sobre una altura de 1,45 metros GP y los diez mejores pasarán a la final realizando un tercer recorrido sobre 1,50 metros", señala el responsable de la FHM.

Una de las grandes novedades de este año es el cambio de sede. "Se ha optado por darle el nivel más alto de un Concurso Nacional, CSN5* categoría Especial, y es la primera vez que se realiza uno en España. Se desarrollará en una de las mejores instalaciones deportivas hípicas permanentes de Europa, el Club de Campo Villa de Madrid, que además de acogerlo lo hace en su icónica pista verde, afirma Herreros Ortega.

El nacimiento y consolidación del evento no fueron sencillos. "Todo el proyecto que soñamos tenía un problema principal, el patrocinio, por los altos costes que supone para una Federación de nuestra dimensión. Y ahí los miembros de la Junta se volcaron, especialmente Cristina Fernández-Longoria. Ella contactó con LA RAZÓN, les entusiasmó con el proyecto y apoyaron de manera desinteresada esta propuesta. También, y no menos importante, ha sido la Dirección General de Deporte de nuestra Comunidad, que nos ha apoyado de manera significativa para la consecución del objetivo", explica el responsable de la hípica madrileña. "Organizar este concurso es complejo porque hay muchas partes involucradas, muchas instituciones, muchas personas y muchas expectativas que hay que gestionar. Hay que dedicarle tiempo, mucho, pero sobre todo ilusión y ganas. La primera edición fue una novedad, la segundo no lo fue menos y ya estamos en la tercera. Partimos cada año de un embrión y hay que vivir su desarrollo y hacer que todos nos sintamos parte de él hast asu nacimiento, que será dentro de pocos días", detalla.

"Para animar a la gente... entiendo que cada uno tiene sus gustos, sus deportes, sus aficiones, y si tengo que defender la mía, diría que en este caso y empezando por el marco en el que se celebra, que es emblemático, seguiría por la oportunidad de ver a los binomios conformados por dos deportistas caballo-amazona/jinete, la elegancia del animal, el esfuerzo compartido y la conexión del deportista y su caballo superando desafíos. En este deporte lo más importante es la relación y la colaboración entre deportista y caballo", concluye.