Ni Cristiano Ronaldo ni Messi: estos son los dos jugadores más valiosos de la historia del Clásico

Real Madrid y Barcelona acumulan un elenco de estrellas en sus plantillas. Ahora y durante toda su historia. Alfredo Di Stéfano, Luis Suárez Miramontes, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Luis Figo... y así una eterna lista de nombres que han marcado la historia de los Clásicos hasta llegar a los dos que marcaron la mayor rivalidad de este siglo y quizás de la historia, alcanzando registros y récords nunca antes vistos en el mundo del fútbol: Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Ambos jugadores, con el portugués empatado con Di Stéfano y el argentino ampliamente en cabeza, son los máximos goleadores de la historia de este partido que marca un antes y un después en las temporadas de los equipos y que paraliza todo el planeta. Cuando uno piensa en el valor económico de los jugadores, piensa que nadie ha podido estar por encima de ellos en su mejor momento. Sin embargo, la evolución del mercado lleva a una gran sorpresa.

Transfermarkt, página especializada en la tasación de los jugadores, ha compartido el once combinado histórico con mayor valor de mercado de Real Madrid y Barcelona. Tiene un valor total de 1.475 millones de euros y en él hay seis jugadores del conjunto culé y cinco del equipo madridista. La gran sorpresa viene al conocer los dos jugadores con mayor valor para esta página: ambos estarán sobre el césped del Santiago Bernabéu este domingo a las 16:15.

Estos son los dos jugadores más valiosos del Clásico: 200 millones de euros

Los dos jugadores más valiosos de la historia del Clásico son Vinicius Jr y Lamine Yamal con una tasación de 200 millones de euros. El brasileño alcanzó dicha cifra entre octubre de 2024 y junio de este año, pero el español lo tiene en este momento, lo que le convierte en el jugador más valioso del mundo en la actualidad. El extremo madridista actualmente ha bajado 50 millones su valor, situándose en 150. Son los dos únicos jugadores en llegar a la barrera de los 200 millones de euros.

Horario y dónde ver online TV la final Copa del Rey 2025, Barcelona - Real Madrid (El Clásico) Europa Press

¿Dónde se sitúan Cristiano y Messi?

Leo Messi también está incluido en el once histórico de esta página por valor que alcanzó en 2018, que fue de 180 millones de euros. Aparece en la mediapunta ya que la delantera la completa otro jugador que estará este domingo sobre el césped: Kylian Mbappé. El delantero francés tiene un valor actual de 180 millones de euros, igualando la cantidad máxima que alcanzó el astro argentino durante la plenitud de su carrera.

Con Mbappé, Vinicius y Lamine Yamal el ataque ya está completo, por lo que no hay hueco para la mayor leyenda blanca. Cristiano Ronaldo alcanzó un valor máximo de 120 millones durante sus últimos años en el Real Madrid, lejos de las cifras que manejan las que serán las estrellas de esta edición del Clásico. Cabe destacar que la valoración de Transfermarkt no mide únicamente las actuaciones sobre el césped, también la evolución del mercado y actualmente se pagan cifras superiores a una década atrás.

Messi y Cristiano Ronaldo, en uno de los Clásicos que disputaron larazon LR

Bellingham y Pedri, líderes del centro del campo

Xavi, Modric, Kroos, Iniesta, Zidane, Busquets... también son muchos los centrocampistas legendarios que se han vestido de corto para disputar un Real Madrid - Barcelona, pero ninguno de ellos superó durante su carrera el valor de dos jugadores que serán claves para decantar el liderato de LaLiga EA Sports: Jude Bellingham y Pedri González. El inglés tiene una tasación actual similar a Mbappé, de 180 millones mientras que el español alcanza los 140 millones de euros.

Una defensa llena de sorpresas

Aunque haya varios nombres ausentes, el ataque y el centro del campo puede ser previsible conociendo el mercado actual. No lo es tanto la defensa, apareciendo varios nombres sorprendentes. El primero y el que menos impacta es Cubarsí, que tiene un valor actual de 80 millones. Su irrupción a una edad tan joven hace de su presencia algo esperable, aunque no tanto es la de su compañero en el centro de la defensa: Raphael Varane.

Fútbol.- Pau Cubarsí: "Este año tengo que dar un paso adelante en liderazgo" Europa Press

El central francés alcanzó en 2018 el valor de 80 millones que actualmente tiene el blaugrana. Los laterales también son sorprendentes. La banda derecha es para el madridista Trent por su valor actual de 75 millones. El inglés lleva un mes lesionado y parece difícil verle en el césped, aunque sí se le espera en la convocatoria. El lateral izquierdo no es ni Roberto Carlos ni Marcelo, sino que viaja hasta la ciudad condal: Jordi Alba. El actual jugador de Inter de Miami tuvo en 2018 un valor de 80 millones de euros, diez por debajo del que tuvo un año después el portero elegido para esta alineación: Ter Stegen.

Este es el XI más valioso de la historia del Clásico

El once combinado con más valor de la historia de Real Madrid y Barcelona queda de la siguiente manera: Ter Stegen; Trent, Cubarsí, Varane, Jordi Alba; Pedri, Bellingham, Messi; Lamine Yamal, Vinicius y Mbappé. Seis jugadores del FC Barcelona con un valor total de 760 millones de euros y cinco del Real Madrid con una tasación de 715 millones para llegar a un total de 1.475 millones de euros. Ocho de ellos están en las plantillas actuales de ambos equipos y los disponibles pueden decidir el partido y seguir aumentando su valor.