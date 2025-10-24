Lamine Yamal, confiado para El Clásico ante el Real Madrid: “¿El domingo 0-4? Puede ser”

El Clásico está a la vuelta de la esquina y la tensión se empieza a notar en el ambiente. Los triunfos en Champions League de Real Madrid y Barcelona ya han quedado atrás y todos los focos están en el gran partido del fútbol español. Madridistas y culés se jugarán el liderato este domingo a partir de las 16:45 en el Santiago Bernabéu. ¿Cambiará Xabi Alonso las tornas o Flick seguirá marcando el paso como en todos los duelos directos de la pasada campaña?

Ambos equipos llegan en buena dinámica, pero no en un momento excepcional y brillante a nivel de juego. El conjunto blanco tiene la pequeña ventaja de que juega ante su público y el culé tiene los recuerdos de la superioridad de la temporada pasada. Lamine Yamales la estrella absoluta del equipo blaugrana y a pocas horas del Clásico ha estado en la Kings League con su equipo en dicha liga, pero ha dejado un mensaje directo que ya se ha hecho viral a Ibai y a todos los madridistas.

El viral mensaje de Lamine Yamal

Ambos estaban escuchando la reflexión de Gerard Piqué cuando hablaban de la posible dedicatoria de un gol por parte de Lamine Yamal a Ibai: "Está pensando en ti. Recibes un gol porque se lo mete al Madrid, pero al menos te lo dedica". Ahí es cuando interrumpe el jugador del Barcelona para lanzar un mensaje directo al creador de contenido: "Tampoco lo pienses mucho porque vas a perder".

Ibai no se corta y le responde: "Primero tienes que marcar en el Bernabéu". Ahí es cuando Lamine Yamal tira de hemeroteca: "Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?". La perla culé se refiera al encuentro de la temporada pasada en el que marcó el tercer gol de su equipo en el minuto 77 en un encuentro que finalizó 0-4 y fue un duro mazazo para el Real Madrid. Lo celebró 'a lo Cristiano Ronaldo' pidiendo calma al Bernabéu.

El atrevido pronóstico de Lamine Yamal para el Real Madrid - Barcelona

"¿Pero vas a marcar el domingo?", vuelve a preguntar Ibai, ante lo que sigue la confianza total de la perla culé: "¿Tú que crees?", responde entre risas. "Es difícil el Bernabéu", señala Ibai. Ahí aparece Piqué de nuevo: "Para el Barça no". Lamine Yamal también sigue haciendo memoria con ironía: "La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0-4?". El reconocido streamer vuelve a cuestionarle: "¿Tú crees que el domingo 0-4?". El joven jugador del Barcelona no se corta con su respuesta final: "Yo no he dicho eso... pero puede ser".

Lamine Yamal, en el último Clásico en el Bernabéu Europa Press

Lamine Yamal se reencuentra con el gol

El extremo culé marcó de penalti el tercer goldel encuentro ante Olympiakos tras varios partidos quedándose a cero. Lamine Yamal no marcaba desde el 31 de agosto ante el Rayo Vallecano, también de pena máxima. Entre medias se perdió cuatro partidos por su lesión y repartió dos asistencias, marchándose únicamente de vacío en la derrota ante el PSG en Champions League. Ahora en una nueva gran cita quiere demostrar que es uno de los mejores jugadores del mundo.