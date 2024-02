Las críticas a Deco por "menospreciar" el fichaje de Mbappé por el Barça

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, habló en ‘Esport3′ sobre la situación del equipo. "Está difícil la Liga. Son difíciles de entender. Hay que seguir. No hace falta hablar demasiado. Son cosas que nos espantan porque son muy raras. El VAR tampoco nos está ayudando. Hay bastantes cosas que mejorar. Toda esta polémica no ayuda. No se ha valorado todo lo que Xavi ha hecho estos años. Daba la sensación que LaLiga del año pasado no había sido tan difícil. He notado una crítica muy severa”, dice.

Sin duda, la parte polémica fue cuando le preguntaron por Mbappé. “Ya veremos. Sería un error vender a Frenkie y Araújo por Mbappé. Sería hacer peor al equipo. No tenemos miedo que se vaya. Tenemos un contrato para los próximos ocho años. Vino al Barcelona cobrando menos de lo que le ofrecía Arsenal y Chelsea. Fue Jordi Cruyff quien vino a por Raphinha. Márquez está haciendo su trabajo y creciendo como entrenador en el filial. No está contemplado para entrenador de futuro”, afirmó.

Muchos aficionados insisten en que "más le gustaría a Deco fichar a Mbappé". "No sabe lo que dice, seguro que lo traerá con los ojos cerrados... Pero no tiene dinero", afirma un usuario. Otro dice: "Me sorprende esto... ¡No tienes dinero", zanja.