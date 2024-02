La desconocida confesión de Deco sobre Xavi

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, habló en "La Vanguardia" sobre la decisión de Xavi de anunciar su marcha del club a final de temporada. "No me lo esperaba. Estoy en el día a día con él y llevábamos semanas planificando llegadas como la de Vitor Roque. O decidiendo si con la lesión de Balde teníamos acceso a fichar en invierno… Siempre se especula, pero nunca pensé en eso. Hablábamos de la próxima temporada, se le renovó por eso. Si no gano, creo que no seguiré", afirmó.

"Ganar LaLiga, lo que queremos es competir. La frustración de Xavi al no sentirse valorado. Vino en un momento importante en el que debió ponerle mucha valentía. Dio la cara por el club. A partir de ahí, cada uno sabe hasta que punto le afectan las cosas y si está dispuesto a aguantar o no", avisó.

"Todavía estamos asimilando el anuncio del entrenador y no estamos buscando su sustituto. Tiene que seguir una línea de trabajo, difícilmente seremos un equipo que no quiera jugar bien, que no quiera tener el balón. Partiendo de esa idea, cada entrenador tiene sus características, pero el que venga tiene que tener ambición y hambre para hacer grandes cosas. Y saber a dónde viene", matizó el director deportivo.

A Deco también le preguntaron si Guardiola es el mejor entrenador posible. "Cuando llegó al Barça, se habla de una gran revolución que es una gran mentira. Nos fuimos Ronaldinho y yo, pero estaban Xavi, Iniesta, Busquets que subía, Yaya Touré, el mejor jugador africano, Messi, por supuesto, Samuel Eto’o… Guardiola fue inteligente y cuando llegó puso orden y su calidad como entrenador hasta construir el mejor equipo que he visto en mi vida. Y fue listo, supo no perder el tiempo en otras cosas", dijo el luso.

“Cuando el Barça salía al mercado hace 20 años tenía la competencia del Real Madrid, del Manchester United y poco más. Ahora todos los equipos de la Premier tienen capacidad para fichar. Y está el PSG. Y no existía un City tan potente como el de hoy. Los equipos se organizan mejor y los jugadores pueden escoger entre más clubs. Pero el Barcelona sigue teniendo poder, podemos seducir a los jugadores y somos capaces de traer jugadores importantes”, zanjó.