Espanyol - Barcelona: Jornada 34 de LaLiga en directo (0-0)

Cerrar la LaLiga en el derbi catalán es un caramelo muy goloso que los culés no quieren desaprovechar. Salen absolutamente todos, en el once con cuatro centrocampistas que tan buenos resultados dio a Xavi a principio de temporada. Un once para tener el control absoluto del partido, en un día propenso para ello, ante un Espanyol que irá a por todas por su necesidad de puntos.