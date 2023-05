Real Madrid-Getafe: Asensio, contra el tedio

Iba a ser Asensio quien se fuera del campo a cinco minutos del final para que saliera Odriozola, pero de repente, se paró. Asensio volvió al campo porque Camavinga iba cojeando y no podía más. Fue el francés quien se retiró sin poder caminar con normalidad y dolor ante el temor del Bernabéu. Era justo eso lo que se quería evitar en el choque contra el Getafe. Ahora habrá que ver cuánto es.

Cuando se hizo oficial la alineación blanca, los madridistas lamentaron que no hubiese tantas rotaciones como se esperaba. No sabían qué pintaban Valverde o Camavinga en el equipo titular, había que cuidarlos, como se demostró en los últimos minutos, Para muchos aficionados blancos, el partido lo tendrían que haber jugado todos los que no cuenta y si no está mal del todo, Chendo.

Así está la situación del equipo de Ancelotti: toda la atención para el miércoles. LaLiga es una historia que no llega ni a protagonista secundaria. Por eso el Real Madrid jugó un partido poco más de veinte minutos, los últimos, con el gol de Asensio y ya con Modric, Kroos y Vinicius en el campo. Porque, claro, cómo se va a parar un partido, cómo se va a jugar lento si está el brasileño en el campo. No puede dejar de correr.

Antes, no quería que pasase nada el Getafe en el Bernabéu o que si tuviera que suceder algo fuese un remate suyo, uno como mucho y ya. Tampoco tenía mucho interés el Real Madrid en desgastarse en el encuentro del Santiago Bernabéu, con el Manchester City esperando al doblar la esquina, con la Champions tan emocionante y LaLiga tana perdida. Y estuvieron cerca de conseguir su objetivo los dos equipos. Lo lograron sin duda en una primera parte que ya ha olvidado todo el mundo. Pero era imposible mantener ese tedio todo el partido. Al final, siempre pasan cosas cuando uno se pone a andar o a correr. Fue Asensio quien dio la nota de color con lo que, con toda justicia, se puede llamar, el gol de Asensio, ese que llegue desde la misma esquina del área (a veces un trallazo impecable, a veces un rebote, como este) ese gol que engorda sus notables estadísticas este año y que dio la victoria al Real Madrid contra el necesitado equipo de Bordalás. Pero su problema es que tuvo más miedo que necesidad.

Era la ocasión para hacer daño a los de Ancelotti, para organizar un partido más batallador, pero el Getafe eligió igualar el ritmo del Madrid, el lánguido ritmo de un equipo que no podia perder ni un gramo de esfuerzo, que le iba bien un choque sin ocasiones, sin prisas y casi sin nada.

El once titular de Madrid fue una prueba para dos futbolistas. Para Hazard, que cada partido es una prueba de su estado de forma y del estado de su fútbol. Físicamente ya no va a ser el Hazard que fue y futbolísticamente, hay que tener demasiada fe para pensar que puede ser decisivo. Al menos estuvo dinámico, recibió bastantes faltas y se vio que aún puede hacer cosas. Pero no se puede sacar ninguna conclusión de los minutos que estuvo en el campo.

La otra prueba era para Militao, que tras sus despistes y tras el marcaje de Rüdiger a Haaland, ahora no está claro que vaya a ser titular en Mánchester. Militao jugó todo el encuentro, mientras que Rüdiger no lo hizo ni un minuto.

Eso puede ser una pista, pero no está claro de qué.

No tuvo ningún problema el defensa brasileño, acompañado por Nacho, excepto un remate de cabeza de Borja Mayoral. El Getafe no inquietó cuando tenía que haberlo hecho, porque era el día perfecto para sacar algo de provecho del Bernabéu. Ni siquiera hubiese dolido a los madridistas.

Pero no tuvo opción, porque no quiso jugar la primera parte y con el gol de Asensio, ya ni lo intentó. Además, esos ya fueron los mejores minutos del Real Madrid, con más velocidad, jugando ya en campo contrario. Decía Ancelotti que una victoria permite no comerse la cabeza para los partidos siguientes, cuando, de verdad, sí que se lo juega ya todo el Madrid esta temporada.