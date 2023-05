¿Cuántas veces ganó Osasuna la Copa del Rey y cuántas finales jugó?

Osasuna tiene una oportunidad de oro para quitarse la espinita de no proclamarse campeón en al 2004-05, puesto que cayó ante el Betis; 18 años después, tienen la revancha. En la final perdida, Osasuna empató y se fue a la prórroga. La alineación de aquel encuentro será recordada para siempre por hacer historia: Elía; Clavero, Cruchaga, Josetxo, Unai Expósito; Pablo García, Puñal, Delporte; Valdo, Webó y Chengue Morales.

El camino a esa final de la Copa del Rey fue difícil eliminando a: Castellón, Girona, Getafe, Sevilla y Atlético de Madrid. Ahora, los de Jagoba Arrasate han conseguido ser uno de los equipos revelación de la actual campaña. El 14 de enero de 2021 el director deportivo Braulio daba una rueda de prensa en la que ratificaba a su entrenador. Este momento se daba en medio de una crisis de resultados con 12 partidos sin ganar y en puestos de descenso. "El barco llegará a puerto o no, pero con el mismo capitán. Si nos hundimos, nos hundimos todos. Confiamos en el cuerpo técnico a muerte, vamos todos juntos. Quedan 60 puntos. Tratar de salvar la categoría es algo que forma parte de la historia del club, lo que pasa es que venimos de dos años en los que hemos estado en Disneyland".

Osasuna vive en lo extradeportivo un auténtico terremoto debido a los problemas que causó el ojeador Guillermo de Soto ‘Willy’. "Te voy a hacer profesional, te voy a hacer debutar en un equipo de Primera División", afirmaba a muchos jugadores. Fue detenido en agosto del pasado año, acusado de los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores, abusos sexuales por tocamientos y ‘child grooming’. En total se han localizado y examinado 62.986 archivos multimedia-más de 29 Gb-de índole sexual en los que aparecían menores de edad. Sin duda, todo pasa por ganar.

Una de las anécdotas de este enfrentamiento radica en que Ancelotti le dijo a Arrassate que jugarían la final de Copa. "Sí, me dijo eso y me vine un poco arriba, hasta que me espabiló mi mujer que me dijo, 'claro ¿con quién va a querer jugar la final, contra ti?'", confirmó el entrenador vasco. "La cuestión es que ya le he escuchado a Ancelotti; para él parecía ser una broma y para mí era un sueño, esa es la diferencia", desveló.