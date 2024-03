¿Cuánto dinero gana Alcaraz por levantar su segundo Indian Wells?

Alcaraz llevaba sin levantar un trofeo ocho meses. El segundo tramo del curso pasado se vio desbordado por todo lo vivido en Londres y no fue capaz de adaptarse a la nueva realidad. Este curso tampoco había sido sencillo. Con tres torneos disputados hasta Indian Wells había caído en cuartos de final del Open de Australia, en un partido traumático ante Zverev, hizo semifinales en Buenos Aires y en Río se lesionó en el tobillo derecho en el primer juego.

Llegó a Indian Wells, donde defendía título, muy lejos de su mejor momento. Poco a poco, armado de paciencia, trabajó con su equipo y horas antes del debut ante Arnaldi no tenía nada claro el rendimiento que podía ofrecer. Ante el italiano cedió el primer set en el tie-break y a partir de ahí ya no dejó de sumar. Ante Auger-Alliasime, Marozsan y Zverev no cedió un set y ante el alemán vivió el inolvidable ataque de las abejas. Luego llegó lo de Sinner, mucho más que una victoria en semifinales, y la final ante Medvedev donde confirmó que su tenis es cada vez más maduro.

Es la segunda vez que se proclama campeón del primer Masters 1.000 del curso. Indian Wells es considerado como el quinto Grand Slam y los premios están a la altura de la dimensión del torneo. En esta edición ha repartido un total de 9.495.555 de dólares y el campeón, o sea Alcaraz, se ha embolsado 1.100.000 dólares (en torno a 1.094.000 euros). La cantidad es ligeramente inferior a la del año pasado. Medvedev como finalista se ha llevado unos 537.000 euros (585.000 dólares).

El torneo en esta edición ha aumentado la cuantía de los premios en las primeras rondas y las ha disminuido a medida que avanzaba la competición. El reparto en dólares es el siguiente:

Campeón: 1.100.000

Finalista: 585.000

Semifinales: 325.000

Cuartos de final: 185.000

Cuarta ronda: 101.000

Tercera ronda: 59.100

Segunda ronda: 42.000

Primera ronda: 30.050

Qualy ronda final: 14.400

Alcaraz hace un año se embolsó 1.180.000 euros. Medvedev se marchó de California con casi 620.000 euros más en su cuenta corriente.