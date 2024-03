La protesta más surrealista de Medvedev, superado por Alcaraz en Indian Wells

Carlos Alcarazha ganado en Indian Wells a Medvedev en dos sets, tras superarle ampliamente en el segundo y llegar hasta el final en el primero. El tenista español ha sacado su carácter y su mejor tenis para derrotar a su rival y dejar claro que se encuentra en su mejor forma.

Medvedev ha empezado muy concentrado, pero después el tenis del español le ha ido superando hasta no controlarse. Eso se ha visto tras una larga jugada entre los dos finalista, que han dejado puntos memorables. En este, la pelota parece que se va fuera, pero se sigue jugando. Al acabar, Medvedev pregunta al árbitro, a Lahyani, si hay algún modo de saber si la pelota había botado fuera o no. El juez de silla le dice que no, que no hay manera de saberlo, que el juego ha seguido y ya está. Es entonces cuando el tenista ruso alucina: "Estamos en 2024, ¿enviamos putas naves espaciales fuera del planeta y no podemos ver la marca de una bola? El tenis es un deporte de mierda", comentó.

Con su victoria, Carlos Alcaraz revalidó este domingo su corona en el Masters 1.000 de Indian Wells. Tras poner fin en las semifinales a la racha de 19 victorias consecutivas del italiano Jannik Sinner, Alcaraz volvió a coronarse en Indian Wells y levantó al cielo el quinto Masters 1.000 de su ya extraordinaria carrera.

El murciano, de 20 años y ganador de dos 'grandes', no ganaba un torneo desde Wimbledon 2023 y superó a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, como el segundo español con más títulos Masters 1.000 (5), solo detrás de Rafa Nadal (36).