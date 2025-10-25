El culturismo se vuelve a vestir de luto: muere el atleta brasileño Kadu Santos a los 31 años

El mundo del fisicoculturismo brasileño está de luto tras la repentina muerte de Kadu Santos, atleta y entrenador personal de 31 años, fallecido en el estado de Río Grande del Sur por causas aún desconocidas, según informó CNN Brasil.

La noticia ha conmocionado al entorno deportivo, especialmente por lo inesperado del suceso, ya que no padecía enfermedades conocidas ni se vincula a ningún acto violento. La hipótesis más probable apunta a una muerte súbita.

Santos protagonizó en julio de 2025 uno de los momentos más emotivos del circuito competitivo, cuando pidió matrimonio a su novia Sabrina Wollmann en pleno podio, durante una competición en la que ambos eran el centro de todas las miradas. Wollmann, también entrenadora personal, aceptó la propuesta en medio de la ovación del público.

Con once títulos nacionales y dos galardones como campeón absoluto del Muscle Contest, Kadu Santos se había consolidado como uno de los referentes del culturismo en Brasil. Su influencia iba más allá de los trofeos: en redes sociales contaba con 13.000 seguidores, ofrecía consultorías online y se definía como alguien que “transformaba cuerpos y mentes con práctica y conocimiento”.

Su padre fue uno de los primeros en lamentar públicamente la pérdida: “El día más triste de mi vida”. También lo hizo el centro deportivo donde entrenaba, destacando su ejemplo de “dedicación, disciplina y camaradería”.

El culturista Diego Wiegand, amigo cercano, compartió un mensaje en redes: “El cielo definitivamente está de fiesta hoy. Kadu era un atleta completamente fuera de lo común, un entrenador increíble y una persona aún mejor. Dejaste un legado aquí en la tierra y siempre serás recordado por todos como el hombre que fuiste. Te amo hermano”.