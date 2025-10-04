Dolor en el culturismo: Yeifer Asprilla, de 22 años, muere a pocas semanas su debut oficial

Nuevo golpe letal para una comunidad deportiva que parece marcada por la tragedia. Depresión, desafortunados accidentes, el uso de esteroides y sustancias ilegales o métodos inhumanos para lograr el ansiado e imponente músculo ha acabado con la muerte de muchos profesionales y aficionados de esta disciplina.

Y ahora, una nueva muerte se suma a una trágica lista que parece no tener fin. El mundo del fisicoculturismo llora el fallecimiento de Yeifer Asprilla, joven atleta de 22 años que se perfilaba como una de las grandes promesas de este deporte. Su deceso se ha producido a pocas semanas de lo que sería su debut oficial en la categoría 212 bodybuilding.

Asprilla era considerado por expertos como un competidor con gran proyección internacional, gracias a su simetría y cuidado corporal, cualidades que lo perfilaban para futuros escenarios de talla mundial como el Mister Olympia. Se convirtió en una estrella prometedora en la división de 212 libras. Logró desarrollar un físico impresionante combinando su plan de entrenamiento y la dieta que le encomendó su equipo. Obtuvo su tarjeta profesional y se preparaba para subir al escenario durante el Pharlabs México Pro/Am este mes de octubre.

Su repentina partida ha sido comparada con otros casos de fisicoculturistas que fallecieron jóvenes, como Erik Markov o Jose Mateus Correia Silva, este último víctima de un infarto a los 28 años.

¿De qué murió Yeifer Asprilla?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa oficial del fallecimiento. Sin embargo, medios especializados señalan que podría tratarse de un caso de neumonía, lo que deberá esclarecerse con los informes médicos correspondientes.

La neumonía es una infección que afecta a uno o ambos pulmones y provoca que se llenen de líquido o pus, generando síntomas como fiebre, tos, flema, escalofríos y dificultad respiratoria.

Muchos usuarios y compañeros de disciplina han expresado su pesar a través de redes sociales, donde resaltaron la dedicación y disciplina de Asprilla, además de reconocerlo como un ejemplo de superación y constancia en el mundo del culturismo.