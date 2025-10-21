De actriz porno a estrella del culturismo: así es Priscila D'ávila

Tras una carrera exitosa en el mundo virtual que abarca desde el modelaje al contenido sexual, el ascenso de ZOO en el mundo del fisiculturismo profesional ya es una realidad. La cantante, creadora de contenido para adultos e influencer digital Priscila D'ávila, conocida como ZOO, ha conseguido su tarjeta profesional en el Mr. Olympia Brasil 2025, donde obtuvo el tercer puesto en la categoría de modelo fitness.

Un logro que marca su transición del circuito amateur al profesional y le abre las puertas a los principales torneos internacionales de la disciplina.

La categoría en la que compitió Priscila D'ávila requiere que los competidores se presenten con música en el escenario, además de actividad física.

ZOO obtuvo el tercer puesto en la categoría, detrás de Caroline Dvorak y Carolina Russo, quienes terminaron primera y segunda, respectivamente. Además, obtuvieron su tarjeta profesional y el derecho a competir en las principales competiciones del circuito.

“Este logro no es un punto final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. En el 2026, estaré representando a Brasil en escenarios internacionales, llevando conmigo el orgullo, el coraje y la esencia de una mujer que sueña en grande y lucha aún más grande”, afirma en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Quién es Priscila D'ávila, conocida como “ZOO”

Originaria de Florianópolis, Priscila D'ávila cuenta con ocho millones de seguidores en sus perfiles de Instagram y TikTok. Está casada con el youtuber Christian Figueiredo, quien tiene más de diez millones de seguidores en Instagram.

A sus 32 años, la cantante cuenta con más de 40.000 oyentes mensuales en una aplicación de música. En plataformas de contenido para adultos, la influencer ha adoptado el nombre de Pri Panki.

Además de su faceta como atleta y cantante, Priscila D’Ávila es toda una estrella en la producción de contenido para adultos bajo el seudónimo Pri Panki, una identidad que, según sus propias palabras, le permite explorar su lado más libre y auténtico.

“Ese lado más libre me gusta mostrarlo en Pri, que en realidad soy yo. Mi nombre es Priscila, y mi alter ego es quien soy en esencia. ZOO se fue construyendo con el tiempo, pero soy un poco de Pri y un poco de ZOO, no hay cómo escapar”, declaró en una entrevista a Folha de S. Paulo.