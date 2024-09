El dardo de Cristiano Ronaldo a Erik ten Hag

Desde que Cristiano Ronaldo pasó del hermetismo a hablar abiertamente en redes sociales generó una revolución en la web. Cada vez que hace apariciones en su canal de YouTube, UR Cristiano, o en alguna colaboración, lanza comentarios que terminan dando de qué hablar. Esta nueva etapa del luso ha tenido una excelente acogida por los internautas quienes no paran de suscribirse a sus redes sociales y siguen de cerca cada palabra que dice.

Su última aparición fue el miércoles 11 de septiembre en una entrevista con Rio Ferdinand para su podcast Rio Ferdinand Presents, conversación que también está colgada en el canal del portugués. Allí analizaron la actualidad del Manchester United, equipo en el que compartieron vestuario durante seis temporadas, desde el 2003 hasta el 2009. Entre los temas que tocaron, el que más retumbó fue el del actual entrenador Erik ten Hag, quien iniciando la temporada 2024/25 había comentado que: "Hay que aceptar que el proceso va más lento. No se puede esperar que compitamos inmediatamente por la Premier League o la Champions League".

Las palabras del estratega neerlandés fueron cuestionadas duramente por Ronaldo: "El entrenador del Manchester United no puede decir que no pueden competir para ganar la Premier League y la Champions League cada año. Esto es el Manchester United. Hay que decir algo como: «Quizá no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar, hay que intentarlo». Si Ten Hag escucha a Ruud Van Nistelrooy, quizá pueda ayudar. Él conoce al club y el club debería escuchar a los chicos que están ahí. Rio, Keane, Scholes y Sir Alex Ferguson. No se puede reconstruir a un club sin conocimiento".

"No puedes decirlo, tienes que decir que lo vas a intentar y lo tienes que intentar. Al United le deseo lo mismo que a mí, que sean el mejor equipo que puedan", concluyó el astro portugués. Estas palabras se propagaron por la web y generaron un sinfín de reacciones. Por eso, en la rueda de prensa previa al duelo de visita frente el Southampton, fue consultado ten Hag sobre las afirmaciones de Cristiano Ronaldo.

"Dijo que el Manchester United no puede ganar la Premier League. Si lees bien el artículo, es lo que dijo. Está lejos, en Arabia Saudí… muy lejos de Manchester. Todo el mundo puede tener una opinión. Está bien. A mí no me afecta, sé en el proceso dónde estamos, hacia dónde vamos. Veremos dónde estamos en mayo. Es muy temprano en la temporada y se trata de ganar trofeos, estar lo más arriba posible en la liga, hacer todo lo posible para ganar todos los partidos. Por supuesto, cuando vemos los resultados nadie está contento, pero los jugadores tienen una muy buena idea del proceso. Estamos en una buena posición, pero tenemos que mejorar y dar un paso al frente", comentó el entrenador neerlandés.

Lo cierto es que, el equipo de Old Trafford tiene un mal inicio de temporada en el que solo ha conseguido tres puntos de nueve posibles. Suma dos derrotas seguidas en las primeras tres jornadas de la Premier y tan solo ha conseguido marcar dos goles. Faltan ideas y todos son conscientes de eso, la clave está en cómo revertir la situación para que el club histórico de Inglaterra vuelva a competir entre los grandes.

Ronaldo es el hombre del billón

El astro portugués ha sido la sensación de las redes sociales. Con el retiro más cerca que nunca, ha decidido explorar otras alternativas y fue así como terminó abriendo su canal del YouTube en donde, al igual que en fútbol, comenzó a romper récords. Entre esos está el llegar al millón de suscriptores en apenas 90 minutos, después de su creación, y 50 millones en una semana.

Hasta la fecha y solo en YouTube, suma 60 millones de suscriptores, pero su presencia en las redes no se queda ahí. Ahora el portugués puede presumir el haber conseguido a los mil millones en todas sus cuentas. Esto lo convierte en la persona con mayor cantidad de seguidores en todas las redes sociales:

Instagram: 639 millones

Facebook: 170.5 millones

X: 113 millones

YouTube: 60.5 millones

Kauishou: 9.4 millones

Weibo: 7.5 millones

Ahora va por el récord del creador de contenido Mr. Beast, quien es el youtuber más seguido de la plataforma con 313 millones.