¿Hizo Pelé más goles que Cristiano Ronaldo? Las lista histórica de goleadores

Por segundo año consecutivo, Cristiano Ronaldo, a sus 39 años, se ha quedado fuera de los nominados al Balón de Oro. Esta vez tampoco está en la lista Messi, porque el paso del tiempo también puede con quienes, hasta hace poco, eran inmortales.

El futbolista portugués, sin embargo, no se va a rendir. Los títulos importantes, colectivos e individuales, ya no son para él porque ya no tiene nivel para las grandes batallas del presente, así que ha decidido pelear por guerras sin fecha. «Ganar una Eurocopa equivale a un Mundial. Ya he ganado dos trofeos con Portugal y cualquier cosa más es espectacular. No me motivan esas razones, quiero disfrutar del fútbol, de cada momento», decía tras ganar a Croacia el pasado jueves.

De ahí la emocionada celebración tras marcar en la Nations League su tanto número 900. «Fue emotivo porque, como he dicho, es una marca. Parece cualquier otro hito, pero solo yo y la gente que me rodea sabemos lo duro que es trabajar todos los días, estar bien física y psicológicamente, y marcar el gol 900. Es un hito único en mi vida», decía después el futbolista portugués. Antes, la pelea de las estadísticas y de los títulos, iba pareja, ahora la primera se ha convertido en su batalla, la que le mantiene físicamente alerta. «Representa mucho. Era un número que quería alcanzar desde hacía mucho tiempo. Sabía que alcanzaría esta cifra, porque a medida que siguiera jugando, sucedería de forma natural», continuaba.

Fue un centro desde la banda izquierda que Cristiano Ronaldo remató con el pie dentro del área, un gesto que ha hecho cientos y cientos de veces a lo largo de su carrera. Corrió por la línea de fondo con los brazos abiertos y después se arrodilló en el suelo, tapándose los ojos, como si estuviera llorando.

Ha llegado a otra marca y, pese a su edad, no piensa detenerse. Cuando habla de retirarse siempre es muy poco concreto, no indica una fecha sino que habla de un par de años o más. Considera que tiene margen para seguir jugando al fútbol en Arabia Saudí y más cuando Roberto Martínez, en Portugal, sigue considerándole un referente. Nada impide que llegue al próximo Mundial en Estados Unidos. «Es un día muy especial, porque marcar 900 goles no es fácil, pero me gustaría dar ejemplo. Cristiano marca 900 goles por su compromiso con la selección, por el trabajo que hace en los entrenamientos, que nadie puede ver, porque tiene la disciplina de trabajar duro y eso significa que marcar 900 goles es fantástico para la historia del fútbol portugués, para Cristiano, para el fútbol mundial, pero también es un buen ejemplo para el vestuario, porque el compromiso de Cristiano con la selección es increíble», decía el entrenador español.

Así que nada impide a Cristiano ponerse otra frontera: «La mejor marca que puedo tener en el fútbol es, primero, llegar a los 900 goles», decía antes del encuentro contra Croacia. «Mi reto es llegar a los 1.000», continuaba y dejaba un desafío contra la historia: «Con una diferencia, todos los goles que he marcado, tengo vídeos de ellos», decía.

Porque Cristiano Ronaldo considera que está a la misma altura que los grandes que han marcado la historia del fútbol, desde Di Stéfano o Pelé hasta Maradona y, por supuesto, Messi. Y contra las opiniones él señala los hechos, los goles que suma. Pelé siempre presumió de haber superado de largo la marca de los 1.000 goles. Tanto que el milésimo se celebró en el campo, en noviembre de 1969, cuando marcó, con el Santos en Maracaná, un gol al Vasco de Gama. Se paró el partido, le cogieron en hombros y dieron la vuelta al campo. Aún le quedaban muchos partidos y títulos por ganar. Pero después, la FIFA ha dejado los goles de Pelé en 767, los que marcó en partidos oficiales. Lo mismo sucede con el austríaco Josef Bican, al que la FIFA deja en 805 goles cuando, por todos sus partidos en los años cuarenta se decía que casi había llegado a los 1.500. Evidentemente no hay registros de ninguno de ellos, como sí los hay de Cristiano Ronaldo. Messi lleva 835.

Lista de goleadores

1 Cristiano Ronaldo 900

«Los récords son algo natural, como saben. Yo no rompo récords. Son los récords los que me persiguen», continuaba tras el encuentro el futbolista portugués, que no negaba su felicidad». Por eso estoy contento. Pero lo más importante para mí es hacer hincapié en el trabajo de equipo», añadía.

De esos 900 goles, 450 los hizo en el Real Madrid. «Otro hito histórico: 900 goles en la carrera profesional de una de las más grandes leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial. «¡Felicidades, querido y admirado Cristiano! El Real Madrid y el madridismo siempre orgullosos de ti», le felicitó el club blanco desde las redes sociales tras lograr el hito.