El emotivo elogio de Cristiano Ronaldo al Real Madrid

Cristiano Ronaldo sigue subiendo vídeos en su canal de YouTube. Esta vez el astro luso habló sobre su etapa en el Madrid. “El Madrid es el tipo de equipo que no se rinde bajo presión. La gente dice que tiene suerte en la Champions, pero es suerte, es cerebro. Están preparados para estos momentos. El Bernabéu tiene esa aura diferente. La energía es diferente cuando los grandes equipos van allí. Marcan un gol, pero la presión puede con ellos. El Real Madrid es el mejor club de la historia del fútbol. Ahora, si dices que el Madrid va a ser mejor o no, no lo sabemos. Mbappé está allí ahora, creo que el Madrid seguirá siendo fuerte, pero no sé si serán mejores que el año pasado. Sólo Dios lo sabe. Tienen jugadores y un equipo fantástico. Creo que van a ser uno de los mejores del mundo”, aseguró.

El atacante portugués recordó de manera emotiva todo lo logrado en Chamartín. “Gané muchos trofeos con el Madrid, gané todo. Fue un placer jugar en el Real Madrid durante 9 temporadas y ganar 4 Champions. Amo al Real Madrid. Cuando llegué, yo era el jugador más caro de la historia. Fue presión, pero creía en mí mismo. Si gané el Balón de Oro en la Premier, sabía que lo haría bien porque creo en mi talento. Fue difícil, es un país diferente, solo tenía 24 años, pero era muy positivo. Tenía claro que haría historia. Era un desafío y me gusta demostrarle a la gente que está equivocada. Fui muy feliz en el Madrid”, dijo.

Ronaldo también quiso hablar sobre Mbappé. “Creo que Mbappé lo hará bien. La estructura del club es buena y sólida. Tienen un gran entrenador. Luego está el Presidente, Florentino, que lleva mucho tiempo allí. Creo que no será un gran problema por su talento. Ya lo ha demostrado. Mbappé puede ser el siguiente Balón de Oro. Él, Haaland, Belligham, Lamine...”.

El portugués no quiso olvidarse de Pepe: “Cuando alcanzas cierta edad, la clave es tu mente. Si tratas bien a tu cuerpo durante mucho tiempo, te va a respetar. Si quieren jugar 4 o 5 años más, tienes que tener una buena mentalidad y cuidarte el juego. Pepe y yo somos un buen ejemplo, nos cuidamos bien. Es muy profesional fuera del campo”.

Por último, Ronaldo tuvo que responder a una pregunta sobre Kroos. “Cuando termina la temporada vuelvo a tener entusiasmo. Si no lo tienes malo. Tengo entusiasmo, soy adicto al fútbol, a marcar goles y a jugar a buen nivel. Tenemos que respetar la decisión de cada uno, no todos somos iguales. Respeto la decisión de Kroos porque es el tipo de persona que va a hacer una cosa y la hace. Creo que podría jugar más años, pero puede que tenga otros planes y hay que respetarlo”, concluyó el luso.