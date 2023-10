El 'dardo' de Isco a Ramos: "Ya me dará alguna patada..."

Isco Alarcón llegó al Madrid en el año 2013 y desde entonces hizo una gran amistad con Ramos. El central camero regresó este verano al Sevilla Fútbol Club. "¿Te has enterado de que no nos hablamos? Lo que se entera uno por ahí", llegó a escribirle el propio Isco a Sergio Ramos en una de sus publicaciones en Instagram durante la etapa de ambos en Chamartín.

Desde que saliera el camero del Madrid no se han vuelto a encontrar en un campo de fútbol. El 12 de noviembre se producirá ese enfrentamiento en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en lo que será el primer derbi de esta temporada. Justamente por eso momento le preguntaron a Isco en la entrevista que concedió a 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio.

"No he hablado mucho con él, la última vez que hablé con él sería hace seis o siete meses", reconocía Isco. "Sí, ya me dará algunas patadas", dijo entre risas. Otro de los alicientes es la vuelta de Isco al Sánchez Pizjuán. El malagueño reconoció que Monchi le agredió, pero se desconoce si sus palabras generaron malestar en la afición. Lo cierto es que el atacante no habló mal del Sevilla, pero su fichaje por el cuadro bélico puede 'sentenciarle'.

Por su parte, Ramos volvió al Sevilla con el reto de hacer historia. "Siempre he dicho que antes de morirme me gustaría ganar un título con mi equipo del alma. Ojalá podamos lograr los objetivos del equipo, que seguro que sería algo inolvidable", afirmó el día de su presentación.

El derbi entre ambos conjuntos es un auténtico 'Clásico' del fútbol español hasta el punto de que la rivalidad que se vive puede llegar a ser perjudicial. Los enfrentamientos entre ambas hinchadas son toda una constante en las previas y después de los encuentros.