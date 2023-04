El dato que dispara a Fernando Alonso hacia el éxito en Aston Martin

Fernando Alonso es el piloto de moda, otra vez. El asturiano está acostumbrado al tercer puesto durante estas primeras tres carreras. También logró estos datos con Renault en 2005 y 2006. Si el asturiano en Bakú consigue otro podio la historia de los números acredita que le garantizaría ser campeón o subcampeón, tal y como informa Marca.

Solamente en 27 ocasiones ha sucedido que un piloto haya sido capaz de subirse al cajón en las cuatro citas iniciales. Emerson Fittipaldi, en 1973, fue el primero en lograrlo. Posteriormente, lo consiguieron también Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Alain Prost, Ayrton Senna...

Max Verstappen es el otro piloto que también acumula tres de tres. El neerlandés apunta a que ganará el título, pero eso no descarta en absoluto que Alonso pueda hacerse con el segundo puesto logrando así que la profecía de los podios consecutivas se cumpla. El máximo rival será el otro piloto de Red Bull, Pérez.

También existe otra teoría que argumenta que Alonso será el campeón del próximo Mundial debido a una serie de casualidades con Niki Lauda. El ex piloto se retiró en 1979 como bicampeón al igual que Alonso (2018). Lauda volvió en 1982 tras estar dos temporadas fuera, lo mismo que el asturiano que volvió en 2021 tras dos temporadas fuera. Lauda se convierte en tricampeón al tercer año de su regreso. ¿Tricampeón al tercer año de su regreso? Es la preguntan que se hacen aquellos apasionados del motor que también aprecian que ambos equipos son ingleses y con motor alemán.

Fernando Alonso necesita volver a lo más alto después de su mala temporada con Alpine. La mala experiencia con la escudería francesa sirve de punto de inflexión y desde Aston Martin tienen el mismo pensamiento."Fernando ha dicho que tenemos que mantener los pies en el suelo, eso es muy importante para todos nosotros, ir paso a paso. Hacer predicciones sobre victorias o títulos, no es una forma en la que debamos actuar en este momento. Seguiré aplicándolos porque creo que son los correctos, porque no son negociables estos valores si quieres tener éxito como escudería. La gente con la que trabajo aquí tiene todo esto, así que no hay necesidad de cambiar nada", dijo Krack (director de la escudería).