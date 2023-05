El demoledor dato de Vinicius y el (poco) descanso antes del Real Madrid-Getafe

Vinicius ha jugado 4.458 minutos, 300 más que Fede Valverde, el segundo con más minutos en la plantilla del Real Madrid, con el que iguala en encuentros disputados: 51, de los 55 que ya suma el Real Madrid esta temporada. Si gana al Manchester City el miércoles en Champions, el equipo blanco disputará, por primera, todos los encuentros de la temporada y todo indica que Vinicius va a acabar como el futbolista con más partidos jugados, porque para él no hay días menores o sin importancia. El hambre es siempre la misma, para suerte del Real Madrid. «Va a jugar, no sé si desde el principio», dijo ayer Ancelotti acerca de su presencia en el choque de hoy contra el Getafe, un partido que ni le va ni le viene al Real Madrid.

Todo se apuesta al miércoles y, sin embargo, Vini va a hacer de las suyas contra los de Bordalás: «No tiene ningún tipo de problema físico, está muy bien. Es importante pensar individualmente. Cada jugador tiene sus exigencias», continuaba el italiano acerca de cómo hay que tratar el descanso de cada futbolista. A algunos les viene bien parar; otros necesitan jugar: «He hablado con él y está contento e ilusionado. Aporta mucho y en este momento su manera de jugar es espectacular. En este momento, Vinicius si no es el mejor, estamos ahí. Aporta mucho, es un jugador muy determinante con asistencias y goles. Ahora puede seguir», continuaba el entrenador italiano, sin miedo a que el delantero más decisivo de su equipo y del mundo, pueda sufrir una lesión.

Porque ese es el miedo del choque de hoy: el cansancio y los pequeños golpes que puedan dejar a alguien fuera: «Algunos jugadores recibieron un golpe el martes, Benzema, Alaba y Rodrygo», enumeraba Ancelotti acerca de las bajas para el Getafe. Probablemente serán más, porque hay que ahorrar energía. Eso supone la oportunidad para alguno de los olvidados. El otro día fue Mariano. Contra el Getafe, bien podía ser el momento de Hazard, que ya ha ido dejando caer que no va a buscar una salida este verano pese a que sus oportunidades (y su aportación) han sido escasísimas. Suma 363 minutos esta temporada, el número 20 de la plantilla. El 19 es Lunin, con 1.080. Detrás de Hazard se sitúan Mariano, Vallejo y Odriozola. Ha jugado más Casemiro esta temporada con el Real Madrid que estos dos últimos futbolistas. Partidos como el de hoy podrían ser una oportunidad para todos los olvidados de Carlo Ancelotti este curso.

Guardiola se queja de tener menos tiempo de descanso que el Real Madrid

El que más posibilidades tiene es Hazard, porque arriba hay más bajas y es de los que menos ha contado en los últimos tiempos. Cada minuto que disputa es un examen para él, aunque puede que ya ni eso. « El equipo va a ser muy competitivo. No voy a arriesgar. Tenemos jugadores frescos. El partido contra el Getafe nos exige mucho ante un rival que está en la lucha por no descender. Va a ser un partido exigente y necesitamos frescura y energía. El equipo que jugará será fresco y con energía», continuaba ayer Carlo Ancelotti, contra quienes ya están vendiendo que el Madrid debería competir como si se jugase algo. Tercero en la clasificación, LaLiga se le ha hecho demasiado larga mientras que en la Copa y en la Champions ha competido como sólo él sabe hacerlo. Ahora puede elegir dónde se desgasta de verdad.

El cansancio es un factor fundamental. Lo sabe bien Guardiola, que ayer se quejó de tener que jugar el domingo en la Premier y no el sábado como el Real Madrid: «No lo entiendo, pero tengo que adaptarme. No puedo luchar contra el calendario. Es lo que hay», aseguró el entrenador español del City. «Estoy seguro de que la Premier League quiere ayudar a sus equipos. No quieren que estemos incómodos, pero es el calendario. Tienes que adaptarte. Hubiera preferido jugar el sábado, claro, pero, ¿qué voy a hacer? Tenemos un día más para recuperarnos para el Everton, pero un día menos contra el Real Madrid», continuaba Pep Guardiola, visiblemente disgustado.

