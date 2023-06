Ana Peleteiro estalla tras las amenazas que ha recibido por su opinión de los atletas trans

Ana Peleteiro no aguanta más. Desde que dio su opinión sobre las atletas trans, se ha convertido en el objetivo de las redes sociales. Le desean todo mal, como ha contado en las redes sociales: "Desde hace unos días llevo recibiendo un enorme acoso por las redes. Una cantidad innumerable de personas que me insultan, me desean la muerte, le desean el mal a mi familia e incluso mensajes de odio pidiéndole a Dios que ojalá me parta una pierna o cualquier lesión grave que me aleje de las pistas. Afortunadamente he trabajado mucho en terapia para que este tipo de mensajes no me afecten en midía a día", cuenta en su mensaje.

Hace dos semanas, me ofrecieron hacer una portada para un medio de comunicación y eso conllevaba una entrevista para hablar de varios temas. Entre ellos me preguntaron por algo que está ahora muy de actualidad. Las mujeres transexuales en el deporte y la decisión de no permitir su participación en la categoria femenina, y por primera vez di mi opinión. Adoro y respeto al 100% al colectivo LGTBI, tengo amigos e incluso familiares que pertenecen a el. Defenderé siempre y luchar é cada día por sus derechos al igual que lo hago por los derechos de las mujeres CIS. Por lo tanto en el caso del deporte por supuesto que tengo que defender los derechos de las mujeres CIS. Eso no significa que odie a las mujeres TRANS o que no quiera que de alguna forma se regule su situación, pero por supuesto que nunca estaré a favor de que para eso ocurra, las mujeres tengamos que competir contra personas que genéticamente son superiores a nosotras", continúa con claridad.

Y esto no lo dice ANA PELETEIRO, lo dice la Federación Internacional de Atletismo que después de años de estudios concluyen, que por mucho que un hombre se baje los niveles de testosterona jamás será igual que una mujer, por su maduración como tal incluye un cambio morfológico, óseo y de un montón de niveles que no se consigue cambiar sea la medicación que sea".

Quiere soluciones: "Solución? Siempre lo he dicho, o adaptar una categoría para que compitamos en igualdad de condiciones TODOS de participar en deporte NO federado Ya que es injusto, mires por dónde lo mires. Y si,Pero a causa del juicio público tienen miedo a abrir la boca. Por lo tanto esto no es cuestión ideológica, o transfobia", insiste..

El deporte debería formar parte de la vida de todos y cada uno los ser humanos, porque es salud. Pero al día de hoy, sin existir una categoría TRANS, el deporte profesional no es viable. Por lo tanto luchemos para que se regularice y se adapte el deporte profesional para las personas Trans en vez de apedrear y enterrar a las mujeres que luchamos día a día por nuestros derechos.

Un saludo" ,acaba.