Desnudos olímpicos o el porno bisexual de un ganador de tres oros: así será la competencia de Nick Kyrgios en Onlyfans

El tenista australiano es por méritos propios el “enfant terrible” del tenis mundial y cada torneo parecía un suma y sigue en su camino hacia la locura. No hay partido en el que Nick Kyrgios no tenga algo por lo que protestar o llamar la atención. Tras tantos años de polémicas, el sello Kyrgios exige ya en cada torneo una ración de espectáculo no necesariamente deportivo. Su carrera esta repleta de “locuras” dentro y fuera de la pista.

Y precisamente fuera de la pista se enmarca su última excentricidad: crearse una página de onlyfans. Apartado de la competición por varias lesiones debutó como comentarista y ahora se ha decidido a probar suerte con un perfil nada menos que OnlyFans, red de conteniso para adultos conocida por su alto contenido sexual, en la que muchos de los contenidos son de pago.

“Se volvió mucho más loco... ¡únete a mí en Onlyfans! ¡Suscribirse es gratis para todos! Todo, desde detrás de escena hasta en la cancha y la vida cotidiana. Nos vemos a todos allí. Enlace en biografía”, ha escrito en su perfil de Instagram. Un deseo de sus fans que se ha hecho realidad, tal y como aseguró en una entrevista. “Lanzar un OnlyFans fue una obviedad. Están revolucionando las redes sociales y yo quería ser parte de eso. Los atletas ya no pueden simplemente presentarse en la cancha o el campo, tenemos que presentarnos también en línea. Quiero crear, producir, dirigir y poseer contenido. Ese es el futuro. He estado hablando directamente con mis fans durante años y sé lo que quieren ver”.

El tenista australiano promete mostrar su lado más oculto y ha puesto a disposición de sus seguidores una ha puesto a disposición de sus seguidores una opción para que le hagan preguntas de todo tipo y sin ningún filtro. "¡Bienvenido al club! Este es el único lugar donde podrás echar un vistazo detrás de las puertas. ¡Déjame saber de qué te gustaría ver más! y espero que en el camino pueda llegar a conocerlos a todos un poco mejor" se puede leer en el el primer post que preside su perfil..

"Por supuesto, habrá pelotas de tenis involucradas, consejos, trucos y 'behind the scenes'. Pero también podrán ver mis distintas personalidades, además de juegos, tatuajes, mi lado más íntimo... ¡todo está sobre la mesa y llevaré a los fans a acompañarme!", adelanta. Y una de las protagonistas de esta peculiar aventura en redes será sin duda Costeen Hatzi, la espectacular modelo con la que lleva más de tres años de relación.

Sin embargo, Kyrgios no es el único deportista que se adentra en está controvertida red social. La red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchos deportistas que ha visto como posar desnudos les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha. En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadores, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx. Aunque la mayoría son mujeres de diferentes disciplinas, el australiano también tendrá como competidores a atletas masculinos que pisan fuerte en Onlyfans. Desnudos, porno bisexual, relaciones de pareja... estos son algunos de los rivales del tenista en Onlyfans:

Los desnudos de un campeón olímpico

Con solo 20 años, Matthew Mitcham alcanzó la cima de su deporte en los Juegos de Beijing 2008, superando al medallista de plata Zhou Lüxin y Gleb Galperin en la lucha por el oro. El clavadista hizo historia al convertirse en el primer australiano en 84 años en ganar el oro en la prueba de plataforma de 10 m, registrando lo que entonces fue el clavado con la puntuación más alta de todos los tiempos.

Ahora, el ex clavadista -tiene 35 años- que se retiró del deporte en 2016, ha decidido dar un giro radical a su vida y unirse al popular sitio web OnlyFans. Su esposo británico Luke Rutherford, con quien se casó en 2020, también está en la plataforma. En declaraciones al programa The Morning Show ha confesado que el dinero ha sido un factor clave en su decisión.

Este giro radical en su vida se produjo siete años después de que finalmente logró vencer adicción crónica a la metanfetamina, que comenzó en 2011. Después de lograr el éxito deportivo a una edad muy temprana, sufrió una fuerte depresión al acabar los Juegos. Lo que se conoce como "Olímpico blues", fue un factor clave en su caída a los infiernos. “Literalmente me tapaba la nariz y bebía, bebía, bebía porque el objetivo no era emborracharme, era vomitar y desmayarme aún más rápido que la semana anterior”, confiesa Mitcham. “Fue alivio, una forma de desconectar mi cerebro durante unas horas, pero fue a más”. El deportista también se ha sincerado sobre su adicción a la metanfetamina: “Sabiendo que me harían pruebas de drogas en cada competición, me desintoxicaba de las drogas durante las semanas antes de competir y pasaba horribles retiros".

“Eran tan malos que me prometía a mí mismo con cada célula de mi cuerpo que no los volvería a usar, pero nunca pude cumplir la promesa. Todo se volvió oscuro. Mi autoestima se hizo añicos, a veces suicidarme parecía la forma más fácil de lidiar con esto, pero finalmente opté por rehabilitación”, relata. Sus desnudos son un éxito y le han permitido seguir adelante.

El porno bisexual de los "tres oros"

Marco forma parte del club de los que más gana en Onlyfans del mundo Instagram larazon

Marco fue tres veces campeón panamericano de artes marciales con la Selección Argentina. Desde hace casi dos años produce y protagoniza sus videos porno y es codiciado en Only Fans, la única red social que permite subir contenidos sexuales explícitos y generar ganancias en dólares.

A los 7 años, cuando la mayoría de los niños y niñas están en segundo grado, Marco arrancó “el camino del campeón”. Era un crack en Taekwondo ITF, por lo que empezó a competir y a los 12 se consagró campeón argentino por primera vez, un pasaje directo a la Selección Argentina. “Estuve cinco años en la Selección y competí en tres Panamericanos. En el 2014 en Paraguay, en el 2016 en Argentina, y en el 2018 en Brasil. Y logré ser campeón panamericano en las tres oportunidades: sí, triple medalla de oro”.

Ahora tiene más de 2.000 suscriptores que le generan unas ganancias fijas de unos 9.000 euros al mes. Pero además, hay quienes compran sus vídeos online. “En un mes malo, por ejemplo febrero, que me fui de vacaciones puedo ganar entre 10.000 y 12.000 dólares. Un mes bueno 20 o más, 25.000 dólares (24.500 euros aproximadamente). En Twitter, sus seguidores superan los 100.000. ¿Su secreto?, su propio porno bisexual.

Fotos eróticas para competir

El pasado mes de junio, dos clavadistas mexicanos decidieron romper en tabú y ante la paupérrimas becas abrir un canal en Onlyfans con el que financiar su carrera deportiva. Diego Balleza fue el primero en hacerlo y luego Andrés Villarreal, quienes participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Balleza y Villarreal anunciaron el pasado mes de julio en sus perfiles que la venta de sus fotografías eróticas es para financiarse en un año en el que coincidían el Mundial de Natación en Fukuoka (Japón los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile y en el verano de 2024, los Juegos Olímpicos en París. En el caso de Balleza (28 años), empezó su cuenta en marzo de 2023. Villarreal (26 años) en junio. Ambos recibían una beca mensual de la Conade de 1.500 euros.

Un portero en onlyfans

Otro de los deportistas que decidió optar por esta vía fue el exguardameta del Pumas, Alfredo Saldívar. El pasado mes de enero decidió unirse a su esposa para vender algunas fotos eróticas con el objetivo de ganar dinero tras acabar su contrato. Saldívar, de 32 años, jugó a lo largo de su carrera con los Pumas de la UNAM y los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, no ha recibido ofertas de ningún equipo desde 2022, por lo que buscó la manera de poder sustentarse económicamente, tomando OnlyFans como una manera fácil de conseguirlo.

Saldívar y su esposa Mariana Clemente abrieron su cuenta de OnlyFans a principios de 2023 y poco después revelaron que mantienen una relación tipo “Swinger”, que significa que intercambian parejas con otras personas para explorar otras actividades íntimas.

“Si la química es perfecta, no importa cuántas conexiones hagamos. Y no es que nos gusten las cosas prohibidas, es que nos encanta saber que a nosotros nadie nos prohíbe nada. Les ofrecemos nuestros brazos para estar juntos, o les damos alas para dejarlos volar”, expresó el guardameta en sus redes sociales.

Con estos ejemplos, el “enfant terrible” del tenis mundial no lo tendrá fácil.