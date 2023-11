Las sorprendentes palabras de Kyrgios sobre si piensa volver a ganar

Nick Kyrgios sigue recuperándose de su lesión. El australiano solamente disputó un encuentro en este año y tiene la voluntad de volver cuanto antes a las pistas. Tras ser finalista en Wimbledon 2022, el destino le tenía preparado el reto de afrontar una situación difícil repleta de recaídas. El desgarro en uno de sus meniscos propicia que sus puntos en el casillero desaparezcan y que algunos aficionados ya le hayan perdido la pista por completo.

Más Noticias Un extenista reclama a Kyrgios su vuelta por todo lo alto

"Cuando las cosas van bien todo es brillante en el mundo del tenis. Entra mucho dinero, la gente te adora... Mi tenis tiene la capacidad de cautivar a mucha gente y disfrutar de una manera especial de este deporte. Ahora mismo, lo que más deseo en el mundo es poder decir que gané un Grand Slam en individuales. Me motiva realmente ese objetivo, y más después de ver que estuve a dos sets de conseguirlo en Wimbledon. Ése es el torneo más importante del mundo, incluso los que no saben nada de tenis conocen de su existencia, y voy a poner toda mi atención y esfuerzo para intentar convertirme en campeón allí. Siento que aún tengo asuntos pendientes en el mundo del tenis y, sin duda, el principal es ser campeón en Londres", aseguró Nick.

"Llevo casi 10 años en el circuito y es fantástico mantener ese fuego interno necesario para luchar por todo. No siempre ha sido así, he pasado por etapas en las que no estaba motivado, así que espero poder vivir un 2024 sin lesiones que me impidan hacer mi tenis. Sé que tengo lo necesario para poder optar a ganar títulos de Grand Slam, solo necesito tiempo y paciencia para volver a desplegar el nivel de tenis que mostré en 2022. Si no sintiera que aún tengo cosas por hacer y motivación suficiente, colgaría la raqueta", afirma.

"Hay que ir día a día, todavía queda tiempo. Intenté volver antes de lo que era aconsejable y sentí dolores. Me centré mucho en hacer una buena rehabilitación, tuve diversas opiniones de expertos a los que no había consultado, y he hecho una gran mejoría desde que me operé. Mi cuerpo todavía anda algo descompensado, así que tengo que tener paciencia y confiar en el proceso. Necesito llegar a un punto en el que tenga plena confianza en mi cuerpo", concluye.