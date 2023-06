El calvario de Kyrgios, su internamiento en un psiquiátrico y el motivo por el que pensó suicidarse

El tenista australiano es por méritos propios el “enfant terrible” del tenis mundial y cada torneo parecía un suma y sigue en su camino hacia la locura. No hay partido en el que Nick Kyrgios no tenga algo por lo que protestar o llamar la atención. Tras tantos años de polémicas, el sello Kyrgios exige ya en cada torneo una ración de espectáculo no necesariamente deportivo. Su carrera esta repleta de “locuras” dentro y fuera de la pista.

Nick Kyrgios afrontó una etapa complicada de parón desde el ATP Nitto Finals tras someterse a una cirugía a inicios de la temporada 2023 y ahora, tras su vuelta en Stuttgart se ha sincerado como nunca y ha sacado a luz sus demonios.

El tenista australiano ha revelado que "contempló" seriamente el suicidio y pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico en Londres después de perder en Wimbledon en 2019. El australiano, de 28 años, fue eliminado por Rafael Nadal en la segunda ronda.

Un tatuaje para tapar las autolesiones

Kyrgios incluso ha confesado como poco después se hizo un tatuaje en el brazo derecho para ocultar los rastros de sus autolesiones. "Estaba bebiendo, abusando de las drogas, odiaba el tipo de persona que era", dijo en el documental Break Point, que cubre su camino a la final de 2022.

En aquel torneo, en plena competencia, fue visto en un bar bebiendo cerveza el día anterior al duelo contra Rafa Nadal, lugar al que volvió a ir después de haber sido eliminado, y ahora ha explicado que en ese momento tenía pensamientos oscuros: “Realmente estaba contemplando si quería suicidarme. Perdí en Wimbledon. Me desperté y mi papá estaba sentado a mi lado en la cama y estaba llorando sin parar. Esa fue la gran llamada de atención para mí. Yo estaba como, OK, no puedo seguir haciendo esto. Terminé en una sala de psiquiatría en Londres para resolver mis problemas", relata.

Daniel Horsfall, agente del tenista, también aportó su testimonio en la serie documental: “Realmente no hablo de eso con la gente, solo porque nadie entendía realmente lo que estaba pasando y nadie quería escuchar sobre eso. No le ha dicho a nadie lo que dijeron (en la clínica psiquiátrica). Esa conversación que tuvieron en esa habitación, nadie la sabe”.

En febrero del año pasado, Kyrgios publicó en Instagram un mensaje sobre su salud mental, diciendo que había tenido "pensamientos suicidas" y "luchado por poder levantarse de la cama" en 2019, señalando marcas de autolesiones en su brazo en una foto del Abierto de Australia. "Realmente estaba contemplando si quería suicidarme", dice en el documental, que se lanzará en Netflix a finales de este mes.

"Esa presión, tener esa expectativa de 'todos los ojos en ti', no podía lidiar con eso. Odiaba el tipo de persona que era. Perdí la relación con mi familia, alejé a todos mis amigos cercanos", continúa su trágico relato.

La publicación en Instagram decía que estaba "orgulloso de decir que me he dado la vuelta por completo" y que no "da un momento por sentado".

El deportista de 28 años, apodado el Niño Malo del ATP, se ha abierto completamente en esta serie y parece estar abandonando esa personalidad que lo hizo saltar a la fama por sus polémicas más que por su tenis.

Después de llegar a la final de Wimbledon el año pasado, donde fue derrotado por el 23 veces campeón de Grand Slam, Novak Djokovic, Kyrgios sufrió una lesión en la rodilla que lo obligó a someterse a una cirugía para reparar un pequeño desgarro en el menisco lateral izquierdo en enero.

Regresó a la cancha por primera vez el pasado martes en el Abierto de Stuttgart en Alemania, donde perdió ante el chino Wu Yibing en la primera ronda.