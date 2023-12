El nuevo sueño del polémico Kyrgios en su etapa más dura

Nick Kyrgios aún sigue con su proceso de recuperación. El australiano solamente disputó un encuentro en este año y tiene la voluntad de volver cuanto antes a las pistas. Tras ser finalista en Wimbledon 2022, el destino le tenía preparado el reto de afrontar una situación difícil repleta de recaídas. El desgarro en uno de sus meniscos propicia que sus puntos en el casillero desaparezcan y que algunos aficionados ya le hayan perdido la pista por completo.

Las últimas noticias apuntan a que no va a estar preparado para la gran cita en Melbourne durante el mes de enero. Ahora bien, Craig Tiley, director de Tennis Australia, se pronunció al respecto. "He hablado con Nick y me ha transmitido que va a hacer todo lo posible por competir. Sé que va a estar en el torneo, aunque no pudiera jugar apoyaría el evento y desempeñaría algún rol. Todos queremos que juegue, pero él debe cuidar su cuerpo y asumir que esta cita no es la única del calendario", afirmó en FOX.

Nick Kyrgios es muy fan de Twitter diciendo sus opiniones. El australiano escribió un tweet en el que desvelaba haber soñado con Ben Shelton ganando un Grand Slam: "¿Será en 2024? Ahora que lo pienso tiene un gran juego y su servicio es como un cohete. Me recuerda a...".